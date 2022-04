Minus von 3,6 Prozent bis 2050 prognostiziert

Die Einwohnerzahl in Telgte wird bis zum Jahr 2050 um 3,6 Prozent abnehmen. Das zumindest prognostiziert die Bevölkerungsvorausberechnung 2021 bis 2050/70, die das Landesamt Information und Technik Nordrhein-Westfalen jüngst veröffentlicht hat. Berechnete IT NRW für 2021 19 841 Einwohnern, so sollen es 2050 nur noch 19 127 sein. Das bedeutet ein minus von 714 Köpfen. Laut Voraussage steigt die Bevölkerungszahl Telgtes bis zum Jahr 2030 allerdings noch leicht auf 19 867, um dann bis 2050 merklich abzufallen.

Die stärkste Altersgruppe in 2021 waren die 40- bis 65-Jährigen (7281). Ihren Spitzenplatz werden sie bis 2050 auch nicht abgeben. Aber die Zahl der dieser Gruppe Angehörenden sinkt deutlich um 14,9 Prozent auf 6194. Bei den 25- bis 40-Jährigen weist die Statistik einen Rückgang um 17,5 Prozent von 3040 auf 2507 aus.

Das größte Minus prognostiziert die Vorausberechnung für die Kinder bis zu einem Alter von zehn Jahren. Für die bis Dreijährigen wird ein Rückgang von 24,8 Prozent errechnet, für die Drei- bis Sechsjährigen von 27,7 Prozent und für die Sechs- bis Zehnjährigen von 14,6 Prozent.

Dass die Bevölkerung in Deutschland immer älter wird, wird sich auch in Telgte bewahrheiten. Hier weist die Prognose für die über 80-Jährigen bis 2050 ein Plus von 79,6 Prozent aus. 2021 gehörten dieser Gruppe 1423 Senioren an, in 28 Jahren könnten es 2556 sein. Um 11,3 Prozent soll die Gruppe der 65- bis 80-Jährigen wachsen.

Kaum Veränderungen gibt es bei den Zehn- bis 16-Jährigen (- zwei Prozent) und bei den 16- bis 19-Jährigen (+ 0,8 Prozent). Die Zahl der 19- bis 25-Jährigen nimmt laut Prognose um 8,8 Prozent ab.