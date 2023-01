Misthaufenbrand sorgt für einen langen Einsatz

Ein Misthaufenbrand in der Bockhorner Heide forderte am Wochenende die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Erst nach rund sieben Stunden waren die letzten Kräfte wieder von der Einsatzstelle zurück.

Einen Misthaufenbrand musste die Feuerwehr am Wochenende löschen.

Es war vor allem ein langer Einsatz: Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr war die Nacht von Samstag auf Sonntag nur sehr kurz. Denn gegen 3.55 Uhr wurden sie zu einem Einsatz in der Bockhorner Heide gerufen. Erst gegen Mittag kehrten die letzten Einsatzkräfte in das Gerätehaus an der Alverskirchener Straße zurück.

Gemeldet war nach Angaben von Einsatzleiter Carsten Einhoff ein brennendes Strohlager. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute stellte sich das Ganze aber viel mehr als ein sehr großer Misthaufen heraus, der in der Mitte – vermutlich aufgrund von Selbstentzündung – brannte.

Genau damit begann die lange und vor allem zeitaufwendige Arbeit für die Mitglieder der Feuerwehr. Um an die Glutnester zu kommen, musste der Haufen Stück für Stück mit Traktoren und anderem Gerät auseinandergezogen werden. Das dauerte, denn sobald ein neues Glutnest freigelegt war, musste dieses erst abgelöscht werden. Nach rund sieben Stunden waren die letzten Kräfte der Feuerwehr wieder vom Einsatzort zurück und an der Wache.

Großartig zur Ruhe kamen einige danach aber trotzdem nicht. Gegen 15 Uhr wurden Teile der Feuerwehr Telgte erneut alarmiert, um bei einem Carportbrand in Ostbevern Unterstützung zu leisten.