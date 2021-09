„Ist das nicht Klasse, hier draußen eine Generalversammlung abzuhalten“, begann Vereinsvorsitzender Bernd Hugenroth die Mitgliederversammlung des SV Ems Westbevern, zu der sich rund 80 Mitglieder am Sportheim eingefunden hatten. „Es ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass in freier Natur die Weichen gestellt werden“, fügte der Ehrenvorsitzende Manfred Mönig hinzu.

In seinem Geschäftsbericht ging Bernd Hugenroth zunächst auf die Aktionen und Projekte ein, die in der durch die Corona-Pandemie fast sportfreien Zeit abgewickelt wurden. Die Sanierung der Tennisanlage und die Verfugung des Sportheims sind abgeschlossen, die energetische Sanierung durch den Einbau neuer Fenster folgt noch. Diese Aktionen, getragen auch durch zahlreiche Eigenleistungen der Emser, fußen auf den Fördermitteln des Programms „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes NRW. In diesem Punkt gab es Lob für den zweiten Vorsitzenden Manfred John: „Manfred ist für den Verein stets auf Fördermittel aus.“

Dank zollte der Chef auch der Stadt für die finanzielle Unterstützung des neuen Zaunes und der Bepflanzung zwischen Sportplatz und Straße und lobte die gute Zusammenarbeit. Die Erneuerung des Spielplatzes mit neuen Spielgeräten wurde in Eigenleistung von Hendrik Bergmann und seinem Team erstellt und durch Spenden finanziert. Für die neue Homepage sind Florian Diederich und Daniel Schlunz verantwortlich.

Hugenroth war erfreut darüber, dass die Mitglieder – derzeit 1144 – in den schwierigen Corona-Zeiten dem SV Ems die Treue gehalten haben. „Dank gilt den Abteilungsleitungen und Übungsleitern, dass ihr mit zusätzlichem Aufwand im Rahmen der Möglichkeiten Sport angeboten habt. Und auch den Sponsoren ein Dankeschön – ohne Euch könnten wir viele Dinge nicht realisieren.“

Recht umfangreich war der Finanzbericht, den Geschäftsführer Stefan Schulze Hobbeling in Vertretung von Kassenwart Michael Eicher detailliert darstellte. Die Lange sei insgesamt noch gut, man müsse aber mit Bedacht in die Zukunft blicken. Ems feiert sein 100-Jähriges im kommenden Jahr.

Aus den Berichten der Abteilungen wurde das große ehrenamtliche Engagement im Sportverein deutlich, das es möglich macht, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit haben ihrer Sportart im Verein nachzugehen. Rund 80 Trainer und Betreuer sorgen im SV Ems in den Sportarten Fußball, Handball, Volleyball, Badminton, Tennis sowie Freizeit und Breitensport für einen reibungslosen Ablauf in den Gruppen und Mannschaften. In der unfreiwilligen Pause waren kreative Ideen gefragt. Und davon gab es mit online durchgeführte Lehrgängen oder Videokonferenzen einige.

Mit einem Präsent geehrt wurde Kristina Eichholt für ihre zweijährige Tätigkeit als Abteilungsleiterin (zusammen mit Ingrid Dierkes) im Freizeit- und Breitensport, die sie nun beendet. Als Ansprechpartnerin für Indoor-Cyling steht sie aber weiter zur Verfügung. Ingrid Dierkes führt die mitgliederstärkste Abteilung nun allein.

Unter der Leitung von Manfred Mönig wurden wiedergewählt: Manfred John und Daniel Schlunz (zweite Vorsitzende), Michael Eicher (Schatzmeister), Hendrik Bergmann (technischer Geschäftsführer), Ingrid Dierkes (Freizeit und Breitensport), Jörg Ammann (Badminton) und Mark Petzold (Handball). Jens Tepper ist neuer Leiter der Tennisabteilung und damit Nachfolger von Ingo Beermann.

Sebastian Beuing, der als kooptiertes Mitglied neu im Vorstand ist, stellte das Leitbild des SV Ems vor, das die Bereiche „Sportangebot, Vielfalt, Ehrenamt, Fairness, Stärkung der Persönlichkeit, Gewaltfreiheit und Kooperation“ umfasst. Mit der Maßgabe „kleine Korrekturen“ vorzunehmen, wurde das Leitbild einstimmig verabschiedet.