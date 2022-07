Mit dem „UHU“ sicher ans Ziel

Was hat der Uhu mit dem Fahrrad-Sicherheitstraining bei der Stadtranderholung zu tun? Es ist die perfekte Eselsbrücke, die Polizeihauptkommissar Richard Rauer beim Fahrradsicherheitstraining am Rande des Pappelwaldes oft wiederholte: „Das U stehe für Umschauen im Kreisverkehr oder beim Abbiegen, das H für Handzeichen und das zweite U erneut für Umschauen. Weil dieses Verhalten im Straßenverkehr so wichtig ist, übte es Rauer mit den Kindern immer wieder.

Auf einem etwa 400 Meter langen Slalomparcours fuhren an diesem Donnerstagmorgen rund 250 Kinder. Per Megafon gab Richard Rauer unüberhörbar Hilfen und nahm Korrekturen vor.

Zum Start die Theorie

Begonnen hatte Rauer das Training mit Theorie: „Wie biege ich richtig ab? Welche Gefahren lauern auf der Straße? Wie überhole ich ein Auto, das am Straßenrand steht?“ Die Kinder waren ihm dankbar und auch mächtig stolz, dass sie bei diesem Fahrsicherheitstraining der Verkehrsunfallprävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde Warendorf wieder etwas gelernt hatten. Kira Leutermann sagte, worauf es ankommt: „Vorsichtig fahren, gut aufpassen, Schulterblick und das „U-H-U“: Umschauen, Handzeichen, Umschauen.“

Lena Wilke fand das Training cool. Auch sie wiederholte das „U-H-U“ und vor allem das Üben von Kurven befahren. Auch Ole Grothaus mochte dieses Slalom fahren und wiederholte immer wieder das Umschauens und das Handzeichen beim Abbiegen. Matilda Neuhaus fand es schwierig, die Acht zu fahren. „Da werde ich wohl daheim oder in den Ferien auf dem Schulhof weiter üben.“ Auch Enno Unger freute sich, dabei gewesen zu sein: „Ich habe viel gelernt,“ erklärte der Siebenjährige dem Verkehrssicherheitsberater Richard Rauer.

Trainingseinheiten

Trainiert wurde auch das Halten des Gleichgewichts oder gleichzeitiges Bremsen und Lenken, weil – so Richard Rauer – das so viel Aufmerksamkeit binde, „dass sich Kinder nicht mehr in dem erforderlichen Maße dem Straßenverkehrsgeschehen widmen können.“

Wie wichtig das Tragen eines Helmes im Straßenverkehr ist, demonstrierte Rauer an einem Beispiel. Da habe ein Kind einen Unfall gehabt und sei auf den Kopf gefallen. Es trug einen Helm, der so sein Lebensretter gewesen sei. Immer wieder betonte Rauer, wie wichtig das Tragen eines Fahrradhelmes im Straßenverkehr ist. „Das gilt für alle Radfahrende.“

Sicherheit entsteht auch durch Sichtbarkeit. Was Reflexion ausmacht, auch das zeigte Rauer den Kindern an Beispielen. Alle Fahrräder wurden vom Polizisten kontrolliert, ob sie auch wirklich verkehrssicher waren. Zum Abschluss zeigte sich Richard Rauer richtig gut zufrieden. Die Kinder erhielten von ihm eine Teilnahmeurkunde und eine Plakette für ihr Fahrrad.