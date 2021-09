Mit einem „Kurzen“ begossen

Telgte

Schnatgänge folgten in früheren Jahrhunderten der praktischen Notwendigkeit, die Grundstücks- und Ackergrenzen zu kontrollieren. In der heutigen Zeit haben sie eher den Charakter einer geselligen und unterhaltsamen Veranstaltung. Und so machten sich 30 Interessierte auch in Telgte am Wochenende auf den Weg, Grenzen abzuschreiten.

Von Anne Reinker