Mit Vertrauen auf dem Wallfahrts- und Lebensweg

Mit einem festlichen Gottesdienst und einer Lichterprozession wurde die Wallfahrtssaison 2023 in Telgte eröffnet. Zehntausende Pilger werden in den nächsten Wochen zu Fuß, mit dem Rad, dem Pkw oder dem Bus erwartet.

„Habt Vertrauen – Ich bin es!“ Dieses Vertrauen, das im aktuellen Wallfahrtsmotto zum Ausdruck kommt, wünschte Bischof Dr. Felix Genn den zehntausenden Pilgern, die in den nächsten Monaten in Telgte erwartet werden. Mit einem Pontifikalamt und einer anschließenden Lichterprozession eröffnete der Münsteraner Oberhirte am Samstagabend die Wallfahrtszeit.

Genn schlug in seiner Predigt immer wieder den Bogen zum Leitwort. Genauso wie ein Wallfahrer Vertrauen habe müsse, sich auf den Weg zu machen, und darauf, dass Gott als Aufsicht über ihn und seinen (Lebens-)Weg wache, genauso sei dieses Vertrauen an vielen Stellen – auch mit Blick auf die derzeitige Situation in der Ukraine – gefragt. Bischof Genn wünschte allen, die in dieser Saison Telgte besuchen, dass sie diese Kraft des Vertrauens erfahren und gestärkt zurückkehren.

Telgte ist bedeutender Wallfahrtsort

Bereits zu Beginn des Gottesdienstes, der vom Propsteichor unter der Leitung von Stephan Hinssen mitgestaltet wurde, „outete“ sich der Bischof. Telgte sei nicht nur ein wichtiger Wallfahrtsort im Bistum Münster, sondern für ihn persönlich auch ein bedeutsames Ziel, so Genn. Entweder bete er manchmal in Stille vor dem Gnadenbild oder er genieße es, einen großen Gottesdienste in der Wallfahrtszeit mit vielen Gläubigen zu feiern. Im Anschluss an das Pontifikalamt zogen die Gläubigen bei einer Lichterprozession durch die Altstadt. Begleitet wurden sie dabei von Fahnenabordnungen zahlreicher Vereine und Verbände sowie von Mitgliedern des Souveränen Malteserordens und anderen Vertretern verschiedener Ordensritter-Organisationen. Auch Landrat Dr. Olaf Gericke nahm am Gottesdienst und der Prozession teil.

Zehntausende werden erwartet

Zahlreiche große Wallfahrten werden in den nächsten Wochen erwartet. Den Auftakt macht die Kutschenwallfahrt, die an Christi Himmelfahrt stattfindet. Am 27. Mai findet die Jugendwallfahrt der Gemeinden anderer Muttersprachen, Kulturen und Riten statt. Die größte Fußwallfahrt im deutschsprachigen Raum, die Osnabrücker, wird am 8. Juli erwartet, bevor am 25. und 26. August die Glatzer Wallfahrt ist. Der feierliche Abschluss der Wallfahrtssaison ist am 28. Oktober.