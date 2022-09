Mit „Heimat shoppen“ lokale Wirtschaft vor Ort stärken

An der NRW-weiten Kampagne beteiligen sich in der Region rund 1100 Händlerinnen und Händler: Zum „Heimat shoppen“ wird auch in Telgte eingeladen. Am Sonntag haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch in Telgte heißt es am 11. September wieder „Heimat shoppen“: Am Sonntag kann in Telgte zwischen 13 und 18 Uhr „heimat-geshoppt“ werden, denn die Geschäfte haben für die Gäste der Stadt geöffnet. Bereits im Jahr 2021 hatten sich über 2000 Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister in über 45 Quartieren aus dem Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region am „Heimat shoppen“ beteiligt.

Gemeinsam mit dem Handelsverband NRW Westfalen-Münsterland und mit Unterstützung mehrerer Sparkassen wirbt die IHK dafür, die Angebote am eigenen Wohnort zu nutzen und so den Wirtschaftsstandort langfristig zu sichern.

„Heimat-Shopper stärken die lokale Wirtschaft, sichern Arbeits- und Ausbildungsplätze und sorgen letztendlich auch für lebendige Innenstädte“, sagt Michael Radau, Vorsitzender des Handelsverbandes NRW Westfalen-Münsterland. Die Händler einer Stadt oder Gemeinde engagierten sich vor Ort als Sponsoren von Vereinen und Initiativen oder Veranstalter von Stadtfesten. „Ohne das Eine, den Einkauf vor Ort, ist das Andere nicht mehr zu haben“, so Radau.

Neben den Telgter Kaufleuten beteiligen sich an der NRW-weiten Kampagne in der Region rund 1100 Händlerinnen und Händler an der Aktion. „Ziel ist es, das Bewusstsein zu stärken, wie wichtig die Angebote vor Ort für lebendige und attraktive Innenstädte und Ortszentren sind“, betonte IHK-Präsident Dr. Benedikt Hüffer bei der Vorstellung der Kampagne.

Mit Unterstützung der Sparkassen sowie des Handelsverbands NRW-Münsterland sind Plakate, Infoflyer und 100 000 Papiertüten mit dem Heimat-Shoppen-Logo verteilt worden, in denen die Kunden am Wochenende ihre Einkäufe nach Hause tragen können.