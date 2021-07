Mit Optimismus in die Zukunft

Die Pandemiepause war lang, und dennoch startet der Rassegeflügelzuchtverein Telgte und Umgebung jetzt wieder voll durch. Das zeigt sich zum einen an der angestiegenen Zahl der Neumitglieder und zum anderen aber auch daran, dass es viele Vereinsmitglieder gibt, die bereit sind, Verantwortung im Verein zu übernehmen. Die Vorfreude auf nahende Veranstaltungen wächst mit diesen guten Voraussetzungen natürlich auch.

Gestärkt durch eineinhelliges Votum der Mitglieder, kann der Vorstand seine Arbeit aufnehmen. Der hofft, in absehbarer Zeit wieder Veranstaltungen durchführen zu können – unter anderem die Vereinsschau als besonderes Highlight.

Auf engagierte Züchter, die sich auch über das Maß eines reinen Hobbys hinaus für den Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Telgte und Umgebung einbringen, kann der in seinem Amt als erster Vorsitzender bestätigte Klaus Haverkamp auch in Zukunft setzen. Den „alten und neuen Chef“ freute auch das einstimmige Votum, das die zur Wahl anstehenden Vorstandsmitglieder bei der außerordentlichen Jahreshauptversammlung auf dem Hof von Bernhard Eggert erhielten. Beste Voraussetzungen also für den RGZV und seine Zukunft.

Stichwort Zukunft – da hoffen die inzwischen 123 Mitglieder, dass sich auch Veranstaltungen wie die Vereinsschau wieder durchführen lassen. Klaus Haverkamp und Organisator Michael Große Schute gehen aktuell von einer Vereinsschau im November aus, ebenso von einer Gastgeberrolle für die Kreisschau und eine Sonderschau.

Erfreulich war die Bilanz in Sachen Mitgliederbewegung: Trotz des Pandemiejahres hat sich die Zahl der Neumitglieder seit der Jahreshauptversammlung 2019 um 37 auf insgesamt 123 erhöht. Neben drei Austritten gab es auch drei verstorbene Zuchtfreunde.

33 Mitglieder nahmen an der außerordentlichen Jahreshauptversammlung teil, zu der Klaus Haverkamp besonders die Ehrenvorsitzenden Alfons Karrengarn und Heinz Krumbeck sowie das Ehrenmitglied Achim Kaschade willkommen hieß.

Die Regularien, also das Protokoll der Mitgliederversammlung (Schriftführer Gerd Kallaß) sowie die Jahresberichte (Klaus Haverkamp und Ausstellungsleiter Michael Schute) sowie der Kassenbericht (Dirk Langers) bezogen sich pandemiebedingt schwerpunktmäßig auf das Jahr 2019. Die Kassenprüfung durch Eduard Stirnberg ergab eine saubere Buchführung. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes schlug Kassierer Dirk Lagers eine Beibehaltung des Jahresbeitrages von 16 Euro vor, die Versammlung stimmte zu.

Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen stellte sich die Bereitschaft der Mitglieder heraus, Verantwortung im Verein zu übernehmen. Unter der Wahlleitung von Rainer Feldmeier wurde Klaus Haverkamp einstimmig für weitere zwei Jahre an der Spitze des Rassegeflügelzuchtverein Telgte und Umgebung bestätigt.

Zuchtwart Harald Böggemeier wurde in Abwesenheit ebenfalls einstimmig in seinem Amt bestätigt. Das traf auch auf die Beisitzer Ausstellungsleiter Michael Große Schute, den DV-Beauftragten Dirk Lagers und Käfigwart Ralf Unländer zu. Für Kassenprüfer Eduard Stirnberg, der turnusmäßig ausschied, rücken Peter Klother und Guido Wienand auf die Positionen eins und zwei auf – mit Dieter Große Schute als Vertretung.

Bis zur Jahreshauptversammlung 2024 wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt oder neu gewählt: Rainer Feldmeyer (zweiter Vorsitzender), Martin Erfmann (erster Kassierer), Roswitha Mühl (zweite Schriftführerin) sowie als Beisitzer Christina Jordan (Beauftragte für die Tierbestandsliste) sowie Gaby Dirks und Ulrike Selent (beide flexibles Aufgabengebiet). Die Wahl des Jugendobmanns wurde auf 2022 verschoben. Ablenkung in den Wahlmarathon brachte Ehrenvorsitzender Heinz Krumbeck.

„Der Verein begeht in diesem Jahr sein 111-jähriges Bestehen. Das habe ich zum Anlass genommen, in der Mitgliederliste unser aktuell 111. Mitglied zu ermitteln.“ Das war Annika Thiel – wofür sie einen Blumenstrauß und natürlich Applaus erhielt.

Einige weitere Themen hatten die Züchter obendrein zu besprechen, darunter das Thema Katalog-Werbung. Jens Tiesmeyer erklärte sich bereit unterstützend tätig zu werden, und Heinz Krumbeck und Josef Niemann engagieren sich bei der Annoncen-Beschaffung. Mit auf die Agenda der nächsten Vorstandssitzung soll das Thema Gratulationsdienste bei Jubiläen gesetzt werden.

Ebenso wird der Vorstand auf Vorschlag von Dirk Lagers darüber diskutieren, ob angesichts der gesunden Kassenlage Züchter unterstützt werden, die außerhalb der Vereinsschau an Ausstellungen teilnehmen und dadurch den Verein repräsentieren.

Die nächsten Termine für die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins: Am 15. Oktober ist die Ausstellungsversammlung, und am 6 und 7. November findet die Vereinsschau statt.