Mit Zuckerwatte zum Entenrennen

Viel Spaß und Abwechselung – das verspricht das 31. Westbeverner Frühlingsfest mit heimischer Gewerbeausstellung und Kirmes am 30. April und 1. Mai (Samstag und Sonntag) den Besuchern. Die Vorbereitungen zu diesem Event auf dem Dorfplatz sind in vollem Gange.

„Wir haben in den vergangenen Tagen vieles besprochen und festgezurrt mit Blick auf das Fest, das nach zweijähriger Abstinenz aufgrund der Corona-Pandemie wieder durchgeführt werden kann“, sagt Franz Rottwinkel, der zusammen mit Hubert Burlage, Josef Weilke und Andre Holtmann für den Westbevener Krink die Fäden in der Hand hält. Mit im Boot sind die Stat Telgte, die Gewerbetreibenden sowie die Schausteller.

Die Kirmes, die bereits am Samstag um 15 Uhr öffnet, hat Attraktionen für Groß und Klein parat: Autoscooter, Kinderkarussell, Schießwagen, Fadenziehen, Entenschwimmen, Zuckerwatte, Eis und einiges mehr bietet die Schaustellerfamilie Freiwald an beiden Tagen an.

Rundgang und Kinderflohmarkt

Am Sonntag wird das Frühlingsfest durch die Krink-Vorsitzende Friederike von Hagen-Baaken und einem Vertreter der Stadt Telgte um 11 Uhr offiziell eröffnet. Es folgt ein Rundgang und der Startschuss für den Kinderflohmarkt. Der Erlös ist für den Kindergarten St. Christophorus und Kinder in der Ukraine bestimmt. Der Elternrat organisiert den Flohmarkt und sorgt auch in der Cafeteria am Dorfspeicher, die von 11 bis 15 Uhr geöffnet ist , für das leibliche Wohl mit Kaffee und Waffeln. Helferinnen können sich gerne noch melden.

Um 11 Uhr startet auch der Buchverkauf der katholischen Bücherei im Pavillon auf dem Dorfplatz. Von 14 bis 17 Uhr bietet Zauber- Clown Pichel seine Luftballonkunst und Riesenseifenblasen an.

Die Trecker-Oldtimerfreunde Ostbevern wecken ab 15 Uhr mit ihren Gefährten die Neugier bei den Besuchern und sorgen für ein prächtiges Bild. Eine weitere Attraktion, die zum Mitmachen einlädt und bei der viele tolle Preise winken, ist das Entenrennen auf der Bever um 16 Uhr. Ab 11 Uhr werden Nummern durch Kinder für das Entenrennen verkauft. Je nach Witterung ist für Samstag oder Sonntag um 18 Uhr eine Ballonfahrt unter Leitung von Ferdi Bußmann vorgesehen.

Angebot heimischer Produkte

Recht umfangreich ist auch das Angebot heimischer Produkte. Der Obst-und Spargelhof Conny Gerbert und der Biohof Georg Schulze Nahrup bieten Waren auf dem Parkplatz vor dem Dorfplatz an. Dort sind auch die Brune GmbH mit Fahrrädern und „Nosthoff Schuhe, Spiel und Schreibwaren“ vertreten. Auf der Wiese im Bereich Biotop in Richtung Schießstand haben Stefan Burlage (Fliegengitter Burlage), Peet und Ulli Trimpe (Klamotten für Kinder und Erwachsene), Irene Gerbert mit Filzsachen und Renate Zbporen (landwirtschaftliche Eisenwaren ) ihre Stände aufgebaut. Am Biotop ist Bernhard Wermter mit selbstgebauten Holzteilen vertreten.

Der Dorfplatz in Westbevern-Dorf mit seiner Ausstrahlung vor dem Speicher und der beliebten grünen Fläche dürfte am Sonntag das Ziel von Wanderern, Radfahrern und Autofahrern sein. „Wir haben im Vorfeld alle Kräfte mobilisiert und dabei auch Unterstützung erhalten, das wird auch für den Aufbau gelten. Sonnenschein würde die Sache abrunden“, meint Franz Rottwinkel . „Man spürt, dass alle wieder die Atmosphäre bei Veranstaltungen erleben wollen.“