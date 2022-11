Mitgliederschwund durch Corona

Corona bestimmte auch beim Deutschen Roten Kreuz Telgte das Vereinsleben im Jahr 2021. Das verdeutlichte der Vorstand während der jüngsten Jahresversammlung im DRK-Heim am Steintor.

„ Das vergangene Jahr war geprägt von Corona, und es hat bei uns viele Onlineveranstaltungen gegeben, Veranstaltungen sind ausgefallen und somit auch viele Sanitätsdienste. “ Christian Gehling

Christian Gehling, erster Vorsitzender der Telgter Rotkreuzler, gab einen kurzen Rückblick: „Das vergangene Jahr war geprägt von Corona, und es hat bei uns viele Onlineveranstaltungen gegeben, Veranstaltungen sind ausgefallen und somit auch viele Sanitätsdienste.“ Das Testzentrum, das über viele Wochen in der Unterkunft der Rotkreuzler eingerichtet war, bezeichnete er als guten Erfolg. Ebenso die Impfaktionen bei Hygi, bei der das DRK Telgte aktiv mit eingebunden war. Gehling erwähnte die im Durchschnitt gut besuchten Blutspendetermine, die unter Coronabedingungen im Einbahnstraßensystem und mit Lunchpaketen für die Spender stattfanden.

„ Überall im Ehrenamt kriselt es. “ Christian Gehling

Manfred Springmeier, Schatzmeister beim DRK Telgte, präsentierte mit den Ausgaben, Einnahmen sowie dem Wirtschaftsplan einen soliden Haushalt. Der Vorsitzende bedauerte, dass die gesamte Coronasituation zu einem erheblichen Rückgang an aktiv tätigen Mitgliedern geführt hat: „Viele der einst aktiven Rotkreuzler haben sich in der Zeit umorientiert und Möglichkeiten gefunden, ihre Freizeit anders zu verbringen. Die Situation bei uns ist jedoch kein Einzelfall. Überall im Ehrenamt kriselt es.“ Er rief zur aktiven Mitarbeit im Roten Kreuz auf und sprach hiermit Interessierte Telgter sowie ehemalig aktive Mitglieder an. „Anders als früher, wo man sich im Verein angemeldet hat und für sämtliche Arbeiten zur Verfügung stand, steht in Zukunft die projektbezogene Mitarbeit im Vordergrund. Dies könne beispielsweise der Katastrophenschutz, Blutspende, der Sonntagstreff oder neue Projekte sein“, erklärte Christian Gehling weiter. Hierzu wird es im Ortsverein im Januar eine Zukunftswerkstatt geben, um Ideen zu sammeln und um neue Wege zu gehen.