Mitmachen durchaus erwünscht

„Gemeinsam einstimmen auf den Advent und besinnen als Vorbereitung auf das kommende Weihnachtsfest“, so begrüßte Propst Dr. Michael Langenfeld die Gäste zum Mitsingkonzert in der Clemenskirche. Vorbereitet wurde das einstündige Programm laut einer Pressemitteilung der Gemeinde von der Chorgemeinschaft St. Johannes unter der Leitung ihres Chorleiters Stephan Hinssen. Miteinbezogen wurden auch der Kindergarten St. Barbara unter der Leitung von Sonja Schapmann und der evangelische Kirchenchor unter der Leitung von Birgit Kreutz.

Gut gefüllte Kirche

Die Kirche war fast komplett gefüllt. Von Klein bis Groß war alles vertreten. Stephan Hinssen begrüßte alle − die Mitwirkenden, vor allem die Kinder und die vielen Gäste, die später fleißig beim Singen von altbekannten Adventsliedern miteinbezogen wurden. Selbst der eine oder andere Kanon wie zum Beispiel „Mache dich auf und werde Licht“ wurde schnell eingeübt und dann mehrstimmig gesungen, wobei der Chor der evangelischen Gemeinde den Part mit dem Johanneschor gemeinsam übernahm. Der Funke der musikalischen Darbietungen sprang schnell auf die Besucher über, die kräftig in den Gesang einstimmten. Gemeinsam heißt auch „Ökumene“: Birgit Kreutz begleitete am Klavier die Sängerinnen und Sänger des evangelischen Chores zu den Liedern „Macht die Tore auf“ und „Geht in die Nacht“.

Kinder verteilen Geschenke

Die Kindertageseinrichtung St. Barbara beteiligte sich mit gut 20 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren. Diese sangen drei Adventslieder, begleitet von zwei Gitarren. Sonja Schapmann las eine Geschichte vor, die davon handelte, wie man für andere Menschen „Licht sein“ könne. Im Kindergarten war die Geschichte zuvor 150 Mal aufgerollt und jeweils eine kleine Kerze daran gebunden worden. Nach ihrer Darbietung verteilten die Kinder ihre „Geschenke“ an das Publikum gemäß dem Motto „Mit jeder Kerze, die ich verschenke, schenke ich einem Menschen ein Lächeln“. Ob Groß, ob Klein, zum Schluss erklang von allen das bekannte Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“. Propsteikantor Michael Schmitt-Prinz begleitete das einstündige Mitsingkonzert am Klavier. Fazit der Gemeinde: „Es war eine gelungene Veranstaltung, die auf Wunsch von Propst Langenfeld fest in das Adventskalendarium der Kirchengemeinde St. Marien verankert werden soll. “