Mitmachen und planen erwünscht

Die Freude bei den Jungen und Mädchen war groß, als nun das erste Treffen mit Trendsport und kreativer Betätigung in der ehemaligen Grundschule in Vadrup anstand. Der Westbeverner Krink und das Jugendwerk Telgte machen in gemeinsamer Jugendarbeit mobil und sind angetan von den Ideen, Wünschen, der Beteiligung und der Mitarbeit der Jugendlichen.

Mädchen und Jungen zeigen großes Interesse an den Sport-Angeboten, der kreativen Betätigung und nun auch an regelmäßigen Treffen in der ehemaligen Grundschule in Vadrup, die ihnen der Westbeverner Krink und das Jugendwerk Telgte in gemeinsamer Nachwuchsarbeit anbieten. In das gut funktionierende Zusammenspiel gliedern sich auch die Teens ab elf Jahren mit Freude bei der Umsetzung, aber auch mit Anregungen und Wünschen mit ein. Die Vorschläge der Jugendlichen werden gerne aufgenommen.

Freude über gute Beteiligung

Jens Micke vom Telgter Jugendwerk und Melanie Haberecht vom Westbeverner Krink freuten sich vor einigen Wochen über die rege Beteiligung bei der Sitzung zur Jugendarbeit, die letztlich auch dazu führte, dass angeregte Wünsche in fest terminierte Angebote umgesetzt werden konnten. Der Start zu den regelmäßigen Treffen der Teens hat nun mit guter Beteiligung stattgefunden. Die Jungs im Alter von etwa elf bis 14 Jahren treffen sich freitags von 16 bis 18 Uhr – auch zum Trendsport – in der kleinen Turnhalle. Die Hallennutzung konnte bereits im Vorfeld der Aktivitäten durch den Krink geregelt werden.

Kreativität ist gefragt. Foto: Bernhard Niemann

Die Mädchen ab elf Jahren treffen sich ebenfalls freitags von 17 bis 19 Uhr mit kreativen Angeboten im Obergeschoss und nutzen den Windelzwerge -Raum. Dafür wird dann gegebenenfalls eine kleine Materialpauschale von 1,50 Euro eingesammelt. Natürlich besteht auch die Möglichkeit zu chillen, zu darten, Musik zu hören und sich in gemeinsamer Runde zu unterhalten. Die Gemeinschaft steht bei diesen Treffen im Vordergrund. Es gibt kein Pflichtprogramm.

Raum gemeinsam attraktiv gestalten

In den nächsten Tagen werden weitere Materialien für Angebote besorgt − den Wünschen der Jugendlichen entsprechend. Das Jugendwerk wird den Raum mit dem Nachwuchs attraktiver gestalten. Hier werden die Jungen und Mädchen und direkt mit eingebunden − von der Renovierung über die Anschaffung bis zum Einbau. Dafür werden noch Spendengelder benötigt. Am 30. März verkaufen die Teens Waffeln auf dem Vadruper Wochenmarkt, um von dem Erlös demnächst eine eigene Musikbox anschaffen zu können. Kinder und Jugendliche ab elf Jahren sind freitags in der ehemaligen Grundschule in Vadrup willkommen.