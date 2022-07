Mitreißende Rhythmen, soulige Stimmen und ganz viel positive Energie – Die Frauenband „Kick La Luna“ sorgte am Samstagabend für eine großartige Open-Air-Stimmung auf dem gut gefüllten Marktplatz. Bei angenehmen Temperaturen und freiem Eintritt verbrachten die Besucherinnen und Besucher einen unbeschwerten Sommerabend in der Altstadt. Dazu trug auch das kulinarische Angebot der umliegenden gastronomischen Betriebe bei.

Zum Quintett von „Kick La Luna“ gehören die Perkussionistin Anne Breick, die Bassistin und Komponistin Uli Pfeifer, die Sängerin und Songschreiberin Elke Voltz, die brasilianische Drummerin Angela Frontera und die Salsa-Keyboarderin Christiane Sattler. Die Musikerinnen beweisen mit ihren Liedern eine große musikalische Bandbreite, die verschiedene Stilrichtungen wie Salsa, Funk, Brazil, Balladen und auch Fußballhymnen umfasst.

In diesem Jahr feiert die Weltmusik-Band ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum und hat passend dazu ihre zehnte CD „Nicht ohne uns“ veröffentlicht. Daraus stellten die Musikerinnen am Samstagabend zahlreiche Titel vor, die sich inhaltlich unter anderem mit (frauen-)politischen Themen befassen.

Die Band aus Frankfurt am Main gastierte damit bereits zum fünften Mal in Telgte, wo Band-Mitglied Anne Breick aufgewachsen war. Für sie war es daher ein besonderer Auftritt: „Es fühlt sich wie ein Stück Heimat an“, so die Musikerin. Hier treffe sie viele alte Bekannte und sie denke an ihre Eltern zurück, denen sie das Konzert widme. Einen großen Dank sprach sie Simone Thieringer von „Tourismus & Kultur“ aus, die dieses Marktplatzkonzert maßgeblich mitinitiiert habe.

„Am meisten macht es uns glücklich, wenn wir die Menschen glücklich machen“, sagte Breick abschließend. Und dies schien der Band gelungen zu sein, die ihr gut gelauntes Publikum zum Mitklatschen, Mitsingen und Mittanzen auf dem Marktplatz brachte.

Vor allem Kinder und Familien kamen am Sonntagnachmittag voll auf ihre Kosten, als „Trommelfloh“ Maxim Wartenberg und seine Mitstreiter, der Trommler Tim Schöne und der Keyboarder Jens Niemann, mit ihrem Mitmachprogramm auf dem Markt für eine ausgelassene Stimmung und für viele leuchtende Augen sorgten. Dabei präsentierten die Musiker Songs aus ihrem aktuellen Album „Krikel Lala Krakel“.