„Mittendrin“ aus vielen Blickwinkeln

Umfassend und vielseitig ist die am Samstag eröffnete Krippenausstellung: Über 90 Künstler aus dem In- und Ausland, Schulklassen und Kindergartengruppen, Bildhauer und Architekten beleuchten in ihren Werken Glaube, Kunst und Kultur. „Mittendrin“ ist der Titel der Schau, die in der Propsteikirche eröffnet wurde. Der schonende Umgang mit Ressourcen, der Ukraine-Krieg und auch der Klimawandel sind unter anderem in viele Darstellungen eingeflossen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet