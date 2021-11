Mobilkran hat Brückenkappen am Haken

Vor fast anderthalb Jahren, am 5. Juni 2020, war eine Brückenkappe von der Voßhaarbrücke in Vadrup abgebrochen und auf die Gleise gestürzt. Jetzt gehen die Sanierungsarbeiten in die entscheidende Phase. Ein Mobilkran hat die drei neuen Kappen in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag an die für sie vorgesehenen Plätze gehoben. Anschließend wurden die tonnenschweren Betonteile verankert und festgezogen. Da die Geländer und der Berührungsschutz nicht sofort angebracht wurden, muss die Brücke bis zum kommenden Wochenende – auch für Fußgänger und Radfahrer – gesperrt bleiben. Beides soll während der dritten Sperrpause in der Nacht vom 27. auf den 28. November installiert werden.