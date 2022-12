Moderne contra klassische Melodien

Zu einem Kammerkonzert mit dem Hamburger Klaviertrio E.T.A. lädt der Kultur-Freundeskreis am Sonntag (18. Dezember) um 19.30 Uhr ins Bürgerhaus ein. In ihrem Programm „Schubert und die Moderne“ stellen die drei Musiker Elene Meipariani (Violine), Till Schuler (Violoncello) und Till Hoffmann (Klavier) moderne und romantische Kompositionen gegenüber.

Zahlreiche Preise gewonnen

So erklingen laut einer Pressemitteilung der Veranstalter neben Trios von Isang Yun und Roman Pawollek das „Notturno“ Es-Dur D897 das zweite Klaviertrio in Es-Dur op. 100 D929 von Franz Schubert. Die Gäste dürfen sich auf einen musikalischen Hochkaräter freuen. „2021 gewann das Klaviertrio E.T.A. den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs, den Sonderpreis des Rotary-Clubs Bonn sowie den Preis der Freunde junger Musiker Deutschland und wird seitdem mit einer Vielzahl an Konzerten in seiner vielversprechenden Entwicklung unterstützt“, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung. Das künstlerische Schaffen des Ensembles wird seit seiner Gründung durch zahlreiche CD-, Radio- und Fernsehproduktionen dokumentiert. Mit seinem Namen verneigt sich das Trio E.T.A. vor dem berühmten Schriftsteller, Komponisten und Musikkritiker der Romantik, E. T. A. Hoffmann.

Noch Tickets erhältlich

Karten sind noch bis Samstag zum vergünstigten Vorverkaufspreis von 18 Euro bei Tourismus + Kultur Telgte an der Kapellenstraße sowie in Westbevern bei Nosthoff Schuhe und Schreibwaren, Kirchplatz 4, erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro. Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren zahlen nur fünf Euro. Schüler in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.