Monika Mayer Martins übernimmt Vorsitz

Der Förderverein Kirchenmusik in der Propsteikirche St. Clemens hat einen neuen Vorstand. Vorsitzende ist jetzt Monika Mayer Martins, zweite Vorsitzende bleibt Catherine Dreher. Astrid Nölkenbockhoff übernimmt das Amt der Schatzmeisterin und Stefanie Holthaus ist neue Schriftführerin. Außerdem gehören Propsteikantor Michael Schmitt-Prinz und Ludger Tidde als Kirchenvorstandsmitglied dem Vorstand an.

Drei Gründungsmitglieder haben sich aus der Vorstandsarbeit verabschiedet: Heinrich Westemeyer (Vorsitzender), Claus Uhlenbrock (Schatzmeister) und Christian Kammler (Schriftführer). Ihnen gilt der Dank für ihre Initiative bei Gründung des Vereins und für acht Jahre Engagement, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Der Förderverein hofft, sich in nächster Zeit wieder vielfältig für die Kirchenmusik in der Clemenskirche einsetzen zu können.

Infos zu einer Mitgliedschaft: www.kirchenmusik-telgte.de