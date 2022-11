Mörderisches und lustiges Stück

Mit einer makabren Komödie ist das Westbeverner ThekenTheater am 31. März wieder auf der Bühne zu sehen. Der Titel des Stücks lautet „Eine Leiche kommt selten allein“. Der Kartenvorverkauf startet am 4. Dezember.

Ticketverkauf startet am 4. Dezember

Mit dem Drei-Frauen-Stück „Gänseschmaus“ hat das Westbeverner ThekenTheater wieder für jede Menge Applaus gesorgt. Die Nachholtermine für das Stück, das coronabedingt abgebrochen worden war, und bei dem Kiki Gaß Regie führte, liefen Ende Oktober im Gasthaus Piesers. Die Wortscharmützel und das präzise Spiel der drei Schauspielerinnen Karin Anhalt, Maren Rösmann und Britta Lienemann (eingesprungen für Cindy Laukötter) sorgten für viele Lacher und beste Unterhaltung, heißt es in einer Mitteilung. Kein Wunder also, dass sich viele Zuschauer fragten: Gibt’s bald wieder was Neues? Die Antwort ist eindeutig: Ja!

Uraufführung vom ThekenTheater

Am 31. März (Freitag) wird das ThekenTheater wieder zu sehen sein. Dieses Mal mit einer makabren Komödie aus der Feder der Schauspielerin Antonia Jaster (Aufführungsrechte: Cantus-Verlag). Das Stück wird vom ThekenTheater uraufgeführt.

Der vielsagende Titel lautet: „Eine Leiche kommt selten allein.“ Worum genau es geht, wird natürlich nicht verraten – aber: „Es wird böse, makaber, mörderisch – und natürlich auch sehr lustig“, verspricht Jörg Kracht, der zusammen mit Katrin Jäger das ThekenTheater betreibt. Er übernimmt auch die Regie. Die Hauptrolle wird Britta Lienemann spielen, die schon im ThekenTheater-Stück „Kreuzfahrt ins Jenseits“ ihre schwarzhumorige Seite zeigen konnte.

Spielort ist das Bürgerhaus

Da das ThekenTheater immer für Überraschungen gut ist, wird dieses Mal im Bürgerhaus gespielt. „Wir hoffen doch, wir kriegen den Laden voll“, so Jäger und Kracht optimistisch.

Die Karten für „Eine Leiche kommt selten allein“ werden auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in Vadrup, am 4. Dezember ab 10.30 Uhr verkauft. Sie kosten 13 Euro. Vorreservierungen sind nicht möglich.