Radfahrer müssen die Seite wechseln

Im Laufe der kommenden Woche werden sich Radfahrer am Münstertor an eine neue Radfahrregelung gewöhnen müssen.

Im Laufe der kommenden Woche werden sich Radfahrer am Münstertor an eine neue Radfahrregelung gewöhnen müssen. Dann nämlich soll die neue Beschilderung angebracht werden.

Thomas Riddermann, Leiter des Fachbereichs „Ordnung und Soziales“, stellte am Donnerstagabend im Planungsausschuss die Details der Lösung vor, die mit der Polizei und dem Straßenverkehrsamt abgestimmt wurden, vor. Von der B 51 kommende Radfahrer nutzten bei ihrer Fahrt in Richtung Innenstadt bislang den Radweg auf der linken Seite. Das ändert sich künftig ab der Einmündung Orkotten, weil der neue kombinierte Geh- und Radweg dafür zu schmal ist. An der Ampelkreuzung müssen sie die Seite wechseln. Ein neues Zusatzschild „Radfahrer frei“ weist ab der kommenden Woche darauf hin, dass die Radler den Bürgersteig parallel zur Shell-Tankstelle gemeinsam mit Fußgängern nutzen dürfen – aber nicht müssen. Sie dürften auch auf der Straße fahren, so Riddermann.

Markierungen als Hilfe

An der Einmündung Clemensstraße werden die Radfahrer auf die Fahrbahn geführt. Markierungen sollen dabei helfen. Die Markierung geht noch 20 Meter weiter, endet dann aber. Einen markierten Angebotsstreifen wird es bis zur Dicken Linde im weiteren Verlauf nicht geben. Auch deshalb, weil es schwierig geworden wäre, diese Linien um die am südlichen Fahrbahnrand eingebauten Baumscheiben zu führen. Damit bleibt das Parken allerdings auch auf dieser Seite gestattet.

Ob sich die neue Verkehrsführung für die Radfahrer bewährt, werde genau beobachtet, so Thomas Riddermann.