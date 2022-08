Müll einfach am Emsufer entsorgt

Am Emsufer in Raestrup ist jede Menge Müll illegal entsorgt worden.

„Richtig erbost“ sei sie gewesen, berichtet Ursula Strotmann, als sie bei einer Wanderung mit einer Freundin von Einen nach Telgte am dem Campingplatz Sonnenwiese gegenüber liegenden Ems-Ufer auf jede Menge Müll gestoßen sei. Und nicht nur das. An mehreren Stellen sei auch gegrillt worden. Sogar offenes Feuer sei wohl dort gemacht worden. „Stellen sie sich das mal vor. Jetzt, wo es es so trocken ist. Wenn sich das alles entzündet“, wagt die Warendorferin gar nicht, sich auszumalen, was alles hätte passieren können.

Auch jede Menge Hausmüll sei in dem Bereich entsorgt worden. Nicht nur Dosen hätten sie dort gefunden. „Das ist echt heftig. Ich finde das fürchterlich“, sagt Ursula Strotmann, die nicht versteht, dass einige Mitmenschen ihren Unrat rücksichtslos in der Landschaft entsorgen oder nach einem vielleicht gemütlichen Beisammensein am Flussufer einfach liegenlassen.