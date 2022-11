Mülltrennung in Videos erklärt

Alle Gewinner des Videowettbewerbs am Schulzentrum freuten sich sichtlich, als nach und nach ihre Namen aufgerufen wurden. Seit Mai hatten die Schülerinnen und Schüler des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums Gymnasiums und der Sekundarschule an der Marienlinde an kleinen Filmen über das neue Mülltrennsystem am Schulzentrum gearbeitet. Dort wird seit Beginn des Schuljahres nämlich nicht mehr alles in einem Papierkorb im Klassenraum entsorgt, sondern in drei Mülltonnen auf jedem Flur getrennt.

Ein Arbeitskreis zum Thema „Saubere Schule” unter der Leitung von Mario Möhlenkamp und Jan Hilleke hatte deshalb den Wettbewerb ausgerufen, um das neue System zu erklären und zur Umsetzung zu animieren. Außerhalb des Unterrichts erstellten die Jugendlichen dann in kleinen Gruppen verschiedenste Videos. Aus lustigen Sketchen, informativen Führungen durch die Schulen und Erklärvideos musste die Jury, bestehend aus den beiden Lehrern, dem Hausmeisterteam, einem Verantwortlichen der Stadt und der Schülervertretung, jeweils drei Gewinner für beide Schulen und einen Gesamtsieger küren.

Zu der Prämierung kamen auch die Schulleiterin des Gymnasiums, Mechthild Rövekamp-Zurhove, und der Schulleiter der Sekundarschule, Steffen Möller. Sie gratulierten den Gewinnern und bedankten sich für die tolle Arbeit. Der Gesamtsieg und das damit verbundene Preisgeld in Höhe von 100 Euro – auch die Plätze zwei und drei wurden jeweils mit einem Preisgeld belohnt – ging an Jonas Busse und Christine Hartwig von der Sekundarschule. „Das Video ist gut recherchiert und hervorragend umgesetzt”, begründete Hilleke die Entscheidung.

Die prämierten Videos können auf den Internetseiten der Schulen angeschaut werden.