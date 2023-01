Gregor Stewing hatte am Freitag zu einem gemeinsamen Singen an der Krippe der St.-Christophorus-Kapelle eingeladen, und ganz viele Menschen folgten seiner Einladung in die Kraftfahrerkapelle. Der Posaunist Jakob Holtmann und der Chor St. Christophorus trugen maßgeblich zum Gelingen bei.

Musik verbindet die Menschen – für den früheren Leiter der Musikschule Telgte ist dies immer ein ganz wichtiger Aspekt seiner künstlerischen Arbeit gewesen. Schon bei seinem mittlerweile traditionellen Garagenkonzert hat er den Menschen einen Ort der Besinnung und inneren Einkehr gegeben, damit einfühlsam auf die Festtage eingestimmt. Da lag es für den sympathischen Musiker nahe, auch den Jahresausklang musikalisch zu gestalten.

Weihnachtliche Weisen

Am Freitag hatte er zu einem gemeinsamen Singen an der Krippe der St.-Christophorus-Kapelle eingeladen und ganz viele Menschen folgten seiner Einladung in die Kraftfahrerkapelle. Der Chor St. Christophorus zeigte unter seinem versierten Dirigat, wie stimmungsvoll weihnachtliche Weisen erklingen können. Innig und ergriffen lauschte man dem Gesang, wobei Gregor Stewing am Klavier natürlich alles mit einer farbenreichen Begleitung unterlegte.

„Schneeflöckchen, Weißröckchen“

Traditionelle Weisen wie das Weihnachtslied „Süßer die Glocken nie klingen“ schlossen sich an, erklang dieses Lied aus dem 19. Jahrhundert sowie das Winterlied „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ in überaus sensibler Art.

Das Konzert wurde zu einem vollen Erfolg. Foto: Axel Engels

Auch wenn das Wetter nicht so recht in eine winterliche Stimmung passte, so waren doch alle Besucher über die Generationen hinweg verbunden im gemeinsamen Gesang. Für dieses besondere Erlebnis muss man Gregor Stewing, dem Posaunisten Jakob Holtmann, dem Chor sowie dem Verein Raestruper Gemeindehaus dankbar sein. Denn in der heutigen so hektischen Zeit ist solch eine Gelegenheit zur inneren Einkehr, zur Ruhe und Besinnung selten geworden und darum umso wertvoller. Wenn dann noch Jakob Holtmann mit dem warmen Klang seiner Posaune die Melodie des wohl berühmtesten Tango Nuevo „Oblivion“ aus der Feder von Astor Piazzolla über der gefühlvollen Klavierbegleitung durch Gregor Stewing erklingen ließ, war man ganz gefangen von der melancholischen Stimmung dieser langsamen Tangos. Dieser Tango ist für viele Argentinier gleichsam eine Hymne, die bei solch exquisiter Spielweise ihren Glanz in der Kapelle zeigte.

Viele Besucher nutzten nach diesem gemeinsamen Musizieren die Möglichkeit, sich bei einem Glas Glühwein auszutauschen und so das Jahr stimmungsvoll ausklingen zu lassen.