Musikalische Grüße zum Jahrestag

Dieses Musikfest hat seinen Namen wahrlich verdient: Mehrere Ensembles kommen an diesem Wochenende nach Vadrup, um dem dortigen Fanfarenzug zu einem ganz besonderen Ereignis zu gratulieren.

Für einen bunten Melodienreigen sorgen an diesem Wochenende Musiker verschiedener Spielmanns- und Musikzüge sowie Fanfarenzüge in Vadrup. Grund ist das 45-jährige Bestehen des Vadruper Fanfarenzuges, der aus diesem Anlass ein großes Musikfest feiert, zu dem er auch befreundete Gastvereine eingeladen hat.

„Die Vorbereitungen sind gut verlaufen. Endlich können wir wieder mit vielen Menschen zusammenkommen, musizieren, Gespräche führen und fachsimpeln. Das hat uns während der Pandemie sehr gefehlt“, sagt Markus Rotthowe, seit 22 Jahren Vorsitzender des Vadruper Fanfarenzuges, mit Blick auf das Event, das auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule in Vadrup stattfindet.

Rotthowe, der selbst aktiv auf dem Tenorhorn mitwirkt, gehört zum Kreis der Aktiven, die 1977 dabei waren, als der Fanfarenzug gegründet wurde. Heute stellt sich der Vadruper Fanfarenzug unter dem ersten Vorsitzenden Rotthowe und dem musikalischen Leiter René Heitmann als eine Mischung aus erfahrenen und jüngeren Akteuren dar. „Wir müssen aber stets am Ball blieben, um Interessierte – ob Jugendliche, die eine Ausbildung an einem Instrument wahrnehmen, oder aber bereits fertige Musiker – für unseren Fanfarenzug gewinnen“, so der Chef.

Auftakt am Samstag

Das Musikfest beginnt am Samstag (20. August) um 19 Uhr an der ehemaligen Grundschule mit einem Konzert des Vadruper Fanfarenzuges. Die Aktiven bieten den Zuhörern einen Querschnitt aus ihrem reichhaltigen Repertoire. „Wir haben natürlich unsere Klassiker im Programm, aber es gibt auch Neues zu hören“, sagt René Heitmann. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Getränke werden vor Ort verkauft.

Am Sonntag (21. August) beginnt der Festtag mit einer Open-Air-Messe um 10.30 Uhr auf dem Schulhof, die Propst Dr. Michael Langenfeld hält. Um 12 Uhr kommen die befreundeten Musikvereine und -züge nach Vadrup, um dem Gastgeber zu gratulieren. Das sind der Spielmannszug „Freiweg“ Westbevern- Brock, der Spielmannszug Milte, der Musikzug Westbevern-Dorf, der Musikverein Ostbevern und der Fanfarenzug Sassenberger „Landsknechte.

Schwungvoller Melodien-Mix

Die jeweiligen Musikvereine präsentieren bei ihren Auftritten 45 Minuten am Stück einen schwungvollen Melodien-Mix. Seitens des Vadruper Fanfarenzuges bittet man die Bewohner rund um den Schulhof um Nachsicht, wenn es dieses Mal etwas lauter zugeht.

Der Sonntag soll auch ein Familientag sein. Neben dem musikalischen Programm wird auch für die Kinder etwas geboten: Eine Hüpfburg und die beliebte Kinderrutsche kommen dabei zum Einsatz. Es gibt außerdem Kaffee, Kuchen, kalte Getränke und einen Imbisswagen. „Wir hoffen auf einen guten Zuspruch bei dem musikalischen Event. Alle, die Lust auf Musik und eine gesellige Zeit haben, sind eingeladen“, sagt Markus Rotthowe.