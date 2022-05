Musikalischer Funke springt über

Mit einer imposanten Musical-Revue des münsterischen Musicalensembles „WhatASound“ erlebte die Mitgliederversammlung des Landfrauenverbandes Telgte-Westbevern im Pfarrheim St. Johannes einen würdigen Rahmen. Zwei Stunden lang hatte das überwiegend weibliche Publikum Spaß bei allerfeinster Unterhaltung.

14 Musicaldarstellerinnen und -darsteller sangen und parodierten Szenen aus verschiedenen Musicals. Ihr gemischtes Programm wurde durch inhaltliche Geschichten getragen: Zunächst erlebten die Landfrauen eine „musicalische“ Revue mit Liebesliedern, in der die hohen und unrealistischen Erwartungen der Liebe gesprochen, gesungen und getanzt wurden. Die Freundschaft spiegelte sich mit selbstironischen Blicken auch auf Social Media mit einem Facebook-Song wider.

Ensemble mit Telgter Beteiligung

Auch auf Lebensveränderungen bezog sich diese musikalische Revue. Die Darstellenden zeigten, was man im Leben tun und wie man diese Welt mitgestalten kann.

Das Musical-Ensemble mit Telgter Beteiligung gibt es seit sieben Jahren. In Telgte feierte die Gruppe nach dreijähriger Pause ihre Premiere. Die jungen Künstlerinnen und Künstler, die im Theater Münster zu erleben sind, begannen mit einem Medley zu „König der Löwen“ und und endeten mit einem fröhlichen Lächeln auf den Gesichtern des Publikums mit „Bridge over Troubled Water“.

Angetan bedankte sich das Führungstrio der Landfrauen mit Hildegard Verenkotte, Gisela Biedenstein und Bettina Schulze Zumkley bei den Musicaldarstellenden, begleitet von tosendem Beifall des Publikums.

Begonnen hatte die Versammlung der Landfrauen jedoch mit düsteren Aussichten. Die Vorsitzende Hildegard Verenkotte sprach über Krisen und den großen Herausforderungen in der Landwirtschaft, verstärkt durch die erheblichen Kostensteigerungen und auch darüber, wie „wir diese Zukunft gemeinsam meistern“. Bürgermeister Wolfgang Pieper redete über den Krieg in der Ukraine, über die Hungersnot in Afrika, über Preissteigerungen beim Weizen und darüber, was wir tun können: „Den Zusammenhalt und die Demokratie stärken und Stärke zeigen in der Gemeinschaft.“

Lob für die Landfrauen

Gertrud Vornholt-Wickensack (Ostbevern) vom Landfrauen-Kreisvorstand lobte die Öffentlichkeitsarbeit der Landfrauen von Telgte und Westbevern und dass die Verbandsarbeit von jungen Frauen geprägt werde. Diese engagieren sich mit viel Leidenschaft und für den Werterhalt des ländlichen Raumes. Sie lobte auch den Zusammenhalt und das Interesse der Frauen für nachhaltige Lebensqualität.

Einen unterhaltsamen Zweijahresrückblick in Bildern, Filmbeiträgen und Worten präsentierte Nicole Hegemann vor und während eines gemeinsamen Abendessens. Dabei ließ sie die Aktivitäten Revue passieren, die trotz Corona stattfinden konnten. Einer der Höhepunkte war der Tag der Landwirtschaft am 29. August 2021 mit dem Titel „Einblicke in die regionale Landwirtschaft“. In diesem Jahr werden die Landfrauen ihr „Leben auf dem Lande“ für junge Familien ebenso attraktiv gestalten wie für alle Landfrauen aus Telgte und Westbevern.