Musiker sind vor dem Neustart voller Elan

Musikzug Westbevern-Dorf hat in den nächsten Monaten wieder etliche Termine

Bei den wieder in gewohnter Form stattfindenden Proben des Musikzuges Westbevern-Dorf unter der Leitung von Dirigentin Monika Grewe-Laufer rückt die Vorbereitung für den musikalischen Osterdämmerschoppen in den Mittelpunkt. Den gestalten der Musikzug und der Vadruper Fanfarenzug gemeinsam, wobei die Organisation und der Austragungsort Jahr für Jahr wechseln.

Am Ostermontag (18. April) sind die Vadruper Musiker an der Reihe. „Nachdem der Oster-Dämmerschoppen in den beiden vergangenen Jahren aufgrund der Pandemie ausfallen musste, wäre es für alle schön, wenn man wieder ins Gespräch kommt, Kontakte knüpfen und einen bunten Melodienreigen präsentieren kann“, unterstreicht Ludger Tepper, Vorsitzender des Musikzuges. Es ist die 25. Veranstaltung dieser Art weist Tepper auf ein Jubiläum hin. Angefangen hatte das musikalische Highlight übrigens unter dem Titel Platzkonzert. „Wir werden einen Querschnitt aus unserem umfangreichen Repertoire präsentieren“, verspricht der Musikzug.

Bei den Musikern aus dem Dorf sind übrigens bereits zahlreiche Einladungen zum Aufspielen bei Schützenfesten eingegangen. Glücklich ist Ludger Tepper auch darüber, dass sich personell im Musikzug kaum etwas verändert hat – trotz der Pandemie.

Ein Schwerpunkt ist seit Jahren die Ausbildung auf verschiedenen Instrumenten. Das nutzen derzeit einige Jugendliche, die auf dem Tenorhorn, der Trompete und der Flöte unter Anleitung der Ausbilder üben. „Wir würden uns freuen, wenn wir weitere Neue gewinnen könnten“, sagt der Vorsitzende.

Musikalisch untermalen wird der Musikzug einmal mehr die Generalversammlung des Bürgerschützenverein Westbevern-Dorf am 9. April. Der Musikzug selbst nimmt seine Weichenstellung auf der Generalversammlung am 5. April um 19.30 Uhr im Gasthof „Zur Bever“ vor.