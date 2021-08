Musizierend durch den Park gezogen

Gelungene Premiere bei optimalen Bedingungen: Das erste „Ohrenschmaus-Konzert“ lockte viele Besucher in den Dümmert-Park. „Ich glaube, die Leute sind hungrig nach Kultur und nach Zusammensitzen“, war Simone Thieringer von Tourismus und Kultur Stadt Telgte überzeugt.

Bei angenehmen Temperaturen waren die Musikfreunde zum großen Picknick verabredet. Jeder Gast, so das Konzept, bringt dabei sein Essen und die gewünschten Getränke selbst mit. So entfiel die Frage der Bewirtung in Coronazeiten. Manche nahmen auf der mitgebrachten Decke Platz, andere hatten ihre Tische akribisch und kreativ dekoriert. Auch das war von den Organisatoren genau so gewünscht.

Schließlich nahm die Jury um Thieringer, ihre Kollegin Karin Hoppe und den zufällig ausgewählten Gast Bernhard Griesbach die Picknickplätze ein wenig genauer unter die Lupe. Die Gewinner freuten sich über einen Geschenke-Picknickkorb, der unter anderem einen Telgte-Bon im Wert von 100 Euro enthielt. „Wir wollen Erlebnisse schaffen“, betonte Thieringer. Die Menschen sollten nach Hause gehen und sich noch lange an den sommerlichen Abend im Park erinnern. Mit Blick auf die Corona-Pandemie habe man die Besucherzahl auf unter 300 begrenzt. Teilnehmer mussten entsprechende Nachweise über Impfung, Genesung oder einen negativen Test vorlegen. Nach diesem kurzen offiziellen Vorgang stand dem fröhlichen Austausch bei Livemusik nichts mehr im Wege.

Und auch bei der musikalischen Gestaltung gingen die Verantwortlichen bei der Premierenveranstaltung kreative Wege. Die „Walking Blues Prophets“ machten ihrem Bandnamen alle Ehre und verzichteten auf eine Bühne und den Einsatz von Mikrofonen. Stattdessen zogen sie musizierend durch den Park und unterhielten ihre Zuhörer mit einem Mix aus Blues, Jazz und Soul.