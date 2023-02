Nabu-Rundgang in Raestrup

Der „Rundgang in Raestrup“ ist ein landschaftskundlicher Spaziergang mit Udo Wellerdieck, der am Sonntag (19. Februar) von Münsterland-Safaris in Kooperation mit der Nabu-Naturschutzstation Münsterland angeboten wird. Dieser Spaziergang mit etwa sechs Kilometern Länge führt unter anderem zu den Naturschutzgebieten „Heidbusch“ und „Bachtal Maarbecke“ sowie zum „Biohof NaTyrell“ und zum Naturdenkmal „Kiefern-Allee“. „In den Wäldern vor Ort leben viele interessante Tierarten – unter anderem Baummarder und die fünf heimischen Spechtarten“, heißt es in einer Nabu-Mitteilung. Ein Kurzbesuch bei den Bewohnern der Raestruper Mühle rundet diesen Spaziergang ab.

Dreistündige Tour

Start ist um 14 Uhr an der Straßenecke südlich von Müssingen 4 (Naturdenkmal „Kiefern-Allee“) in Everswinkel. Der Spaziergang dauert gut drei Stunden und kostet für Erwachsene neun Euro, Nabu-Mitglieder zahlen sieben und Kinder fünf Euro. Weitere Informationen gibt es bei Udo Wellerdieck, 02 51/39 50 79 28 oder 01 51/51 56 36 38; E-Mail: udo.wellerdieck@gmx.de.

Weitere Informationen über die Nabu-Naturschutzstation und über Münsterland-Safaris sind erhältlich im Internet unter www.nabu-naturschutzstation-muensterland.de und www.münsterland-safaris.de.