Nach 34 aktiven Jahren rollt die allerletzte Kugel

Zu Hochzeiten zählten die Verantwortlichen bis zu 38 Kegler. Doch das ist vorbei. Altersbedingt hörten immer mehr Mitglieder des Kegelclubs „Die fidelen Rentner/innen“. Nun löste sich der Club endgültig auf. Man will aber in Verbindung bleiben.

Der Kegelclub „Die Fidelen Rentner/innen“ löst sich nach 34 Jahren auf. Die noch verbliebenden Mitglieder waren sich beim Abschlussessen aber schnell einig, dass man weiter Kontakt halten und sich weiterhin einmal im Monat zu einem geselligen Beisammensein ohne Kegeln treffen will.

Sie schoben eine ruhige Kugel, hatten Spaß am Kegeln, taten einmal im Monat etwas zusätzlich für ihre Gesundheit und bildeten eine verschworene Gemeinschaft: Die Rede ist vom Kegelclub „Die fidelen Rentner/innen“, der zur Seniorengemeinschaft Westbevern gehört. Nach 34 Jahren löst sich der Kegelclub auf, was auch dem hohen Alter der Mitglieder geschuldet ist.

„Es war eine gemeinsame Entscheidung“, sagte Marlies Sommer. Dass bei der Leiterin der Seniorengemeinschaft und des Kegelclubs sowie den verbliebenen Mitgliedern der zuletzt kleinen Gruppe Wehmut aufkam, war verständlich.

Zu den vielen Würfen mit der Kugel in die Vollen, beim Abräumen oder den diversen Kegelspielen gab es auch zahlreiche Begebenheiten, die noch in guter Erinnerung sind. Die können aber weiterhin aufgefrischt werden, denn man wird sich auch künftig einmal im Monat zu einem gemütlichen Beisammensein ohne sportliche Betätigung treffen. „Wir wollen mit dem Auflösen des Kegelclubs nicht alles mit einem Schlag beenden, sondern die schöne Zeit noch weiter aufleben lassen“, war man sich beim gemeinsamen Essen im Gasthof „Zur Bever“ einig. Auf der dortigen Kegelbahn war man in den vergangenen drei Jahren aktiv.

Der Anfang

Begonnen hatte die Erfolgsgeschichte im Oktober 1988. Kegeln war sehr beliebt. Bis zu 38 Frauen und Männer kamen an jedem dritten Donnerstag im Monat zur Kegelbahn in „Piesers Gasthaus“. Zum Sport gehörte aber auch der gesellige Austausch. Querbeet durch alle Variationen der Spielformen ließ man die Kugel rollen, um möglichst „viel Holz“ zu erreichen. Die Anzahl der Holztreffer wurde genau festgehalten.

Im Kegelclub passte man sich auch der Jahreszeit an. So stand im Dezember das Weihnachtskegeln an. Im Jahresprogramm enthalten war auch eine Tour. Ausflüge unter anderem nach Billerbeck, Ibbenbüren oder Melle gehörten dazu. Die sorgten für gute Laune und Heiterkeit. Ohnehin herrschte bei den monatlichen Treffen auf der Kegelbahn stets gute Laune im Kreis der Mitglieder des Kegelclubs „Die fidelen Rentner/innen“.

„Es gab nie Unstimmigkeiten oder Ärger“, betonte Marlies Sommer. Viele Jahre bildete sie ein eingespieltes Duo mit Alois Rotthowe. Jeder leitete jeweils eine Bahn, denn in der Zeit, als die Teilnehmerzahl sehr groß war, wurde parallel auf zwei Bahnen in „Piesers Gasthaus“ gekegelt.

Später dann wurde der Kreis der Teilnehmer, die sich um Leiterin Marlies Sommer versammelten, von Jahr zu Jahr überschaubarer und nahm weiter ab, so dass es letztlich nur noch neun Akteure waren. Dass sie weiter die Verbindung halten, zeigt deutlich die Freude auf, die sie in den vergangenen Jahrzehnten hatten und die sie beibehalten wollen.