Nach Coronapause: DRK startet Blutspende neu

Nach über zweijähriger, coronabedingter Pause konnten Telgter Blutspender nach der Spende wieder das Büfett genießen. „Die ungezwungenen Gespräche in geselliger Runde nach der Spende haben die meisten vermisst“, sagte Klaus Kaffille, Blutspendebeauftragter vom DRK Telgte. Bereits am vergangenen Freitag nutzten 68 Westbeverner die Möglichkeit zur Spende. Am Montag und Dienstag kamen dann noch 206 Spender in Telgte hinzu. Für alle, die den jüngsten Termin nicht wahrnehmen konnten, bietet sich am 12. August im DRK-Zentrum in Telgte erneut die Gelegenheit zur Blutspende.