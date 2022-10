Nach dem Abpfiff hat‘s gefunkt

Als Berni Niemann im März 1971 nach einem Auswärtsspiel im östlichen Kreis Warendorf mit zur Familie Engels nach Münster fuhr, da ahnte er nicht, dass er dort die Liebe seines Lebens finden würde. Doch es funkte sofort zwischen Monika Engels und dem Fußballer Berni Niemann. Am 28. Oktober 1972 – also gut anderthalb Jahre nach dieser ersten Begegnung – gab sich das Paar bereits in der St.-Gottfried-Kirche in Münster das Ja-Wort.

Dem anderen Freiräume lassen und Danke sagen können für das Schöne und die Unterstützung im Leben: Diese Stichworte ziehen sich durch das Gespräch mit Monika und Bernhard Niemann. Und sie kennzeichnen die Lebenseinstellung des Paares. Denn fünf Jahrzehnte lang hat Monika Niemann ihrem Mann den Rücken frei gehalten, damit er sich um den Jugendfußball beim SV Ems kümmern und zeitgleich als „rasender Reporter“ über die vielen kleinen und großen Ereignisse in Westbevern berichten konnte.

Monika Niemann wurde am 5. Dezember 1947 in Münster geboren. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung bei Textil Kluxen, bevor sie einige Jahre in der Datenerfassung bei der Stadtsparkasse tätig war. Nach gut zehn Jahren in diesem Bereich fing sie 1979 beim Modehaus Petzold an, dem sie bis zu ihrem Ruhestand die Treue hielt. Noch heute hält sie Kontakt zu vielen ihrer ehemaligen Arbeitskollegen.

Viele Hobbys

Die gebürtige Münsteranerin, die in den Anfängen nie gedacht hätte, ein Leben lang im Wiewelhook zu Hause sein zu können, fährt in ihrer Freizeit viel mit dem Rad, kegelt und spielt Karten. Zudem sind Musik und Gesang ihr Steckenpferd.

Besonders stolz ist Monika Niemann, genauso wie ihr Mann Berni, auf die beiden Kinder Manuela und Frank sowie auf ihre Enkel Marlon und Yannick.

Berni Niemann wurde am 20. Juni 1947 in Westbevern geboren. Auch wenn er eigentlich Maurer werden wollte, fing er auf Empfehlung eines Bekannten am 1. April 1961 eine Ausbildung bei der Deutschen Bundespost an. Bis zu seiner Pensionierung am 30. November 2009 war er als Postbetriebsassistent über 40 Jahre Zusteller im Hafengebiet. Ein Beruf, der ihm viel Freude gemacht hat. Und die Berufswahl hat er nie bereut.

Fußball war wichtig

Auch wenn die Familie immer an erster Stelle stand und steht, der Fußball hat den Westbeverner Zeit seines Lebens nicht losgelassen. Erst aktiver Mittelfeldspieler beim SV Ems, dann verantwortlich für die Jugendarbeit des Vereins: So lässt sich ein langes, bewegtes und vor allem erfolgreiches Wirken zusammenfassen. Mehr als 1000 Turniere organisierte Berni Niemann in den vergangenen mehr als 50 Jahren, kümmerte sich um den reibungslosen Ablauf des Spielbetriebs für den Nachwuchs und trainierte selbst jahrelang. Zahlreiche Kinder und Jugendliche haben entweder bei ihm das Kicken gelernt oder dank seiner Organisationsarbeit im Hintergrund die Faszination Fußball erleben dürfen. Wenn die Kinder ihn oft quer über die Straße freundliche mit „Hallo Berni“ begrüßen, ist das für ihn Auszeichnung und zugleich Bestätigung, dass sich sein Engagement gelohnt hat.

Mindestens genauso bekannt ist Berni Niemann als Freier Mitarbeiter der Westfälischen Nachrichten. Seit ebenfalls fünf Jahrzehnten berichtet er über die vielen kleinen und großen Ereignisse in Westbevern und dem Umkreis. Das Kürzel -ni- ist zu einem wichtigen Bestandteil des Lokalteils geworden.

Das gesamte Team der WN-Lokalredaktion schließt sich den zahlreichen guten Wünschen zur Goldhochzeit gerne an.