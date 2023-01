Nach Herzenslust auf den zahlreichen Trampolinen austoben

Gleich zum Auftakt des Jubiläumsjahrs 2023 bietet der Sportverein Ems Westbevern aus Anlass seines 100-jährigen Bestehens ein besonderes Event mit einer Trainingseinheit im „Ninfly“ in Münster am 20. Januar (Freitag) an.

Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von sechs bis 18 Jahren aus allen Abteilungen der Grün-Weißen. Für mindestens 50 Springer hat der SV Ems das „Ninfly“ in Münster klar gemacht − und das zu einem Jubiläums-Sonderkurs nur zehn Euro pro Person (regulärer Preis: 22 Euro). Darin enthalten sind Jump-Socken (wiederverwendbar), Armbänder, 90 Minuten Sprungzeit, eine Wasser- und Apfelschorlen-Flat (zeitgleich zum Tisch für drei Stunden), Knabbersnacks, reservierte Tische für maximal drei Stunden (15.30 bis 18.30 Uhr) und bis zu acht passive Begleitpersonen kostenfrei (Rest übernimmt der SV Ems). Für die Teilnahme an der Einheit ist also nur ein Eigenanteil von zehn Euro in bar zu entrichten. Dieser wird vor der Abfahrt eingesammelt.

Fahrgemeinschaften

Die Anreise findet in Fahrgemeinschaften statt. Treffen zur gemeinsamen Anreise ist um 15 Uhr auf dem Brinker Platz in Vadrup. Um 15.30 Uhr werden die Emser im „Ninfly“ erwartet. Die Sprungzeit beginnt um 16 Uhr. Wer möchte, kann nach dem Springen die dortige Gastronomie nutzen. Bei einer Sammelbestellung kosten die Menüs 5,90 Euro pro Person. Das Menu muss einheitlich gebucht werden, es kann zwischen Pommes und Chicken-Nuggets oder Pizza- Mix gewählt werden. Im Rahmen der Eventpakete dürfen die Teilnehmer einen Kuchen oder Muffins mitbringen geht aus der Ankündigung hervor.

Aktuell bestehen keine weiteren Coronaauflagen (kein 3G-Nachweis, keine Maskenpflicht). Der Sportverein Ems weist darauf hin, dass Anmeldungen nur per E-Mail an die Adresse wandern@sv-ems.de mit dem Begriff „Ninfly“ erfolgen können. Ansprechpartner für Rückfragen ist der zweite Vorsitzende Manfred John ( 0162/47 92 446). In der E-Mail die Anzahl freier Plätze angeben.