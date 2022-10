Nach Unfall Führerschein weg

ARCHIV - Die Weste eines Polizeibeamten spiegelt sich am 09.06.2016 in Freiburg (Baden-Württemberg) während einer Kontrollaktion in der Scheibe eines Polizeifahrzeuges. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu dpa: «Thomas Strobl: Polizisten sollen freillig länger arbeiten können» vom 16.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Für einen Autofahrer folgte nach Polizeiangaben nach einem Unfall mit Sachschaden, der sich am Donnerstag gegen 18.25 Uhr an der Kreuzung Ritterstraße/Bahnhofstraße ereignete, die Entnahme einer Blutprobe. Der 30-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Ritterstraße in Richtung Bahnhofstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer von rechts kommenden 27-jährigen Münsteranerin. An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Beamten ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme führte der Telgter – nach Aufforderung durch die Beamten – einen Atemalkohol- und einen Drogenvortest durch. Beide waren positiv, so dass ihm Blutproben entnommen wurden. Des Weiteren stellten die Polizisten vor Ort direkt seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.