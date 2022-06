Nachfolgerin gesucht für Birgit Peperhove

Die amtierende „Langzeitkönigin“ Birgit Peperhove freut sich, nach drei Jahren ihre Regentschaft an einen neuen König oder eine neue Königin übergeben zu können.

Bei der Schützenbruderschaft St. Rochus-Verth-Schwienhorst soll der hölzerne Vogel endlich wieder von der Stange fallen. Die amtierende „Langzeitkönigin“ Birgit Peperhove mit ihrem Prinzgemahl Michael regiert die Schützen nämlich seit 2019.

Mit dem Rosenbinden am Samstag (18. Juni) um 17 Uhr bei Christel Möllers geht es los. Um 19 Uhr folgt das traditionelle Rosenköniginnen-Schießen.

Am Donnerstag (23. Juni) treffen sich die Schützinnen und Schützen um 17 Uhr zum Schmücken des Festzeltes. Um 18 Uhr folgt das Kranzbinden beim Schützenbruder Reinhard Möllers. Im Anschluss findet der Ausklang auf dem Hof Kuhlmann statt.

Mit einem Gottesdienst im Festzelt bei Möllers am Schützenplatz wird am 24. Juni (Freitag) um 15 Uhr, der dreitägige Schützenfestmarathon eröffnet. Mit dem Antreten am Festplatz um 16 Uhr beginnen die Schießwettbewerbe: um 16.30 Uhr mit dem Keilerkönig-Schießen und dem Ausschießen der Schützenschnüre. Parallel beginnt um 17 Uhr das Pokalschießen der Gastvereine.

Höhepunkt wird das um 18 Uhr das Königsschießen sein. Der Freitagabend klingt mit einer Zeltparty für alle Altersgruppen aus. Der 25. Juni (Samstag) steht ganz im Zeichen des Königspaares und des Hofstaates: Um 13 Uhr treffen sich die Jungschützen am Festplatz. Um 18 Uhr folgen die festliche Zeremonie mit Ehrungen und Auszeichnungen und als Höhepunkt die Proklamation des Königspaares. Der Festball beginnt mit der Polonaise, gefolgt vom Ehrentanz und dem Fahnenschlag.

Der 26. Juni (Sonntag) steht ganz im Zeichen der Familie, der Unterhaltung und der Begegnung: Kaffee und Kuchen sowie ein Rahmenprogramm sorgen für Abwechslung. Weiter geht es mit einem Preisschießen ab 15 Uhr, gleichzeitig ist das Kinderkönigsschießen mit Ehrung des Kinderkönigspaares und schließlich um 16 Uhr das Kaiserschießen der ehemaligen Könige. Um 17.30 Uhr folgt die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft. Am Abend klingt das Fest aus.