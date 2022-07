Nachfrage nach Sportangeboten groß

Die Jahreshauptversammlung des Stadtsportverbandes stieß auf ein eher geringes Interesse, auch wenn der Interessenvertretung der sporttreibenden Vereine in Telgte 13 Vereine mit insgesamt 6000 Mitgliedern angehören.

Rund 6000 Mitglieder aus 13 Sportvereinen sind unter dem Dach des Stadtsportverbandes vereint. Doch trotz dieser Zahlen war das Interesse an der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend in den neu gestalteten Räumen im DLRG-Bootshaus gering.

Gudrun Busch, Vorsitzende der Interessenvertretung der Sportvereine, bedauerte das sehr. „Offensichtlich geht es allen Vereinen gut, sonst wären sie ja hier vertreten“, glaubt sie, die Gründe für das Fernbleiben zu kennen.

Förderung von Kindern und Jugendlichen

Geschäftsführer Franz-Josef Kretzer präsentierte aufgrund weniger Aktivitäten in den Coronajahren ein überschaubares Zahlenwerk. Für die Vereine mit Jugendlichen unter 21 Jahren gab es im vergangenen Jahr Fördergelder der Stadt: 7118 Euro erhielten die Vereine dabei insgesamt für ihre rund 2500 Jugendlichen. Der Betrag steigt in diesem Jahr sogar leicht an: 7958 Euro werden ausgeschüttet.

Kassenprüfer Christoph Grothaus attestierte dem Geschäftsführer eine einwandfreie Kassenführung.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen war sich die Versammlung einig: Gudrun Busch, die auch Vorsitzende des TV Friesen ist, wurde für weitere zwei Jahre zur Vorsitzenden auch des Stadtsportverbandes gewählt. Dr. Gerald Depner (SG Telgte) bleibt zweiter Vorsitzender.

Erneut zum Geschäftsführer bestimmt wurde Franz-Josef Kretzer (DLRG). Beisitzer bleibt Christoph Grothaus (Splenterbüchsen), der neben Tim Pohl (Schachfreunde) auch als Kassenprüfer tätig ist.

Zwei bislang besetzte Beisitzer-Positionen bleiben vorerst unbesetzt. Diese Ämter will der Vorstand bei Bedarf und bei entsprechenden personellen Angeboten individuell lösen, hieß es während der Zusammenkunft.

Große Einigkeit bei den Wahlen

Bei der Mitgliederversammlung wurde auch die Wahl zum Sportler des Jahres vorbereitet. Die Bitte der Vorsitzenden an die Vereine ist es, sie mögen dem Vorstand geeignete Persönlichkeiten benennen.

Ein wichtiger Abschnitt waren die Berichte aus den Vereinen. Frank Leifeld (SG Telgte und Kleine Helden) berichtete vom großen Erfolg des gerade stattgefundenen Kleine-Helden-Turnieres. Dieses gebe es seit 2007. Der Erlös werde jedes Mal für einen sozialen Zweck gespendet. Der Verein Kleine Helden konnte bislang über 60 000 Euro an verschiedene Organisationen überweisen, um beispielsweise Not zu lindern und dringend benötigte Anschaffungen zu tätigen. Auch in diesem Jahr sei wieder mit einer hohen Spendensumme zu rechnen, sagte er.

Worüber sich der Verein allerdings sehr verärgert zeigt, sind laut Leifeld Nachbarn, die sich über die Veranstaltung beschwert hätten und diese gar verhindern wollten, weil sie sich „belästigt fühlen“. Dabei engagiere sich das Organisationsteam von Anfang an auch dafür, dass Sicherheit und Ordnung gewährleistet seien, so der Vertreter des Vereins Kleine Helden.

Flächendeckend wurde von allen Vereinen bestätigt, dass die Nachfrage nach sportlichen Angeboten im Kinderbereich sehr groß ist und die Vereine nicht alle Wünsche erfüllen könnten. Für den TV Friesen berichtete Gu­drun Busch über die noch nicht aufgegebenen Pläne für ein neues Vereinszentrum am Bahnhof. Hier gebe es noch die Hoffnung, dass Investor und Kreis beim Brandschutz endlich eine Lösung erzielen würden.

Christoph Grothaus von den Splenterbüchsen stellte fest, dass das Interesse der Familien, sich in wassersporttreibenden Vereinen zu engagieren, größer geworden sei. Das bestätigte auch Franz-Josef Kretzer als Vorsitzender der DLRG. Er lobte in diesem Zusammenhang das große Engagement seines langjährigen Schwimmtrainers Thomas Schwaack und dessen Teams. Aktuell hätte die Mitgliederzahl der DLRG die Schallmauer von 800 erreicht. Schließlich teilte der Vorstand mit, dass der Paddelclub Telgte vom 5. bis zum 7. August sein 100-jähriges Bestehen feiert.