19 landwirtschaftliche und landwirtschaftsnahe Betriebe in Telgte und Westbevern zeigten am Tag der Landwirtschaft ihr Können. Und nicht nur das: Auf einem der Höfe durfte sogar ein neugeborenes Kälbchen von den Besuchern einen Namen bekommen.

Eindrucksvoll präsentierten am Sonntag 19 landwirtschaftliche und landwirtschaftsnahe Betriebe in Telgte und Westbevern sich und die Produktion von Lebensmitteln. Die Besucher erhielten umfassende Informationen und die Verbraucher erhielten so Einblicke in die Herstellung von Futter- und Nahrungsmitteln.

Engagierte Landwirte kamen mit den Besuchern ins Gespräch. Es gab Führungen, Vorführungen, Spaß, Unterhaltung und hier und dort auch Kostproben des jeweiligen Bauernhofes.

Sehr abwechslungs- und erlebnisreich waren die Angebote. Für Familien mit Kindern wurde sehr viel geboten. Etwa auf dem Hof Holtkamp, wo Kinder die verschiedenen Tierarten zählen konnten. Mit der richtigen Zahl konnten sie auf der Tenne eine Schatzkiste öffnen und den „süßen“ Inhalt gewinnen. Spannend war es für die Kinder, dass sie die Möglichkeit hatten, einem gerade geborenen Kälbchen einen Namen zu geben. Es gab viele Vorschläge. Das Los entschied. Das Kälbchen heißt nun Resi.

Auch auf den anderen Höfen haben die Gastgeber mit eigenen Ideen die Besucher informiert und unterhalten: Das gesamte breite Angebot an landwirtschaftlicher Technik gab es auf dem Hof Wickensack. Reinhard Uthmann, Geschäftsführer der Oldenburger Nährstoffvermarktung, zeigte mit seinem leeren Viehtransporter, dass diese höchsten Ansprüchen des Tierschutzes genügen und mit modernster Technik ausgestattet sind.

Landwirt Martin Wickensack hatte mit seiner Familie modernste und historische Maschinen nebeneinander ausgestellt. Der Nachwuchs hatte hier natürlich besonders viel Freude. In einer großen Spielecke bauten Kinder sogar mit Legosteinen das Empire State Building nach.

Landwirtschaft erleben bedeutete auch Spannung, etwa auf dem Hof Vennefrohne, wo gerade geborene Küken gestreichelt werden durften, oder bei Hegemann in Raestrup am mobilen Hühnerstall. Dort gab es auch muttergebundene Kälberaufzucht zu erleben.

Auch diese Themen gehörten dazu: Saatgutvermehrung, Getreidenutzung, Maßnahmen zum Umwelt- und Gewässerschutz, Getreidesorten, Blumenvielfalt, Honig und seltene Tierrassen. Auf dem Hof Hegemann demonstrierten landwirtschaftliche Nachwuchskräfte wie mit einem Sägespaltautomaten aus Bäumen Kaminholz wird.

Wer die Höfe besuchte, erfuhr viel über nachhaltige und zukunftsgerichtete Landwirtschaft. Landwirte aus Leidenschaft zeigten wie sie mit ihrer Arbeit die Natur schützen. Hildegard Verenkotte zeigte sich jedenfalls sehr zufrieden. „Insbesondere Familien mit ihren Kindern waren begeistert, Landwirtschaft so nah und auch realistisch zu erleben.“ Der Landwirtschaftliche Ortsverband und die Landfrauen von Telgte-Westbevern hatten verschiedenen Routen angeboten. „Ich bin dankbar, dass sich so viele engagiert haben und diesen Tag mitgestaltet haben.“

Die Route 1 vernetzte die Höfe Hugenroth/Severt, Biohof Schulze Nahrup, Marens Blumenfeld, Anglerheim und die Höfe Markfort und Schulze Topphoff. So präsentierten Georg und Ulrike Schulze Nahrup ihren Biolandbetrieb. Die Landwirte Thorsten Severt und Bernd Hugenroth hatten zur Unterhaltung für Kinder auch eine „Strohburg“ aufgebaut. Die Besucher ließen sich über die artgerechte Haltung der Angusrinder informieren. Die Landwirte Josef Markfort gen. Wiegert und Sohn Sascha gaben Einblicke in den Alltag ihres Bauernhofes, die sich auf Bullenmast spezialisiert haben.

Die Route 2 führte in die Bauerschaft Vechtrup, Route 3 durch Raestrup und die Route 4 in die Wöste und nach Lauheide.