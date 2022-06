Nachhaltigkeit in der Praxis lernen

Es war eine gelungene Premiere: Erstmals organisierte der Emshof in Telgte nun eine Fortbildung für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Kooperationspartner war in diesem Fall das Stift Tilbeck. Ziel dieser Kooperation war es laut einer Pressemitteilung der Verantwortlichen, Menschen mit Unterstützungsbedarf in Sachen Nachhaltigkeit zu schulen. Nun konnten die acht Teilnehmenden ihre Zertifikate für die erfolgreiche Kursteilnahme in Empfang nehmen.

Um diese zu erhalten, mussten sie an verschiedenen Terminen teilnehmen, die der Schulbauernhof Emshof organisierte. Bei diesen wurden Kompetenzen vermittelt, die dazu beitragen sollen, dass Thema Nachhaltigkeit am eigenen Verhalten aber auch im Kontakt mit anderen Menschen zu reflektieren.

Die verschiedenen Themen der Schulungstage waren Ernährung und Klimaschutz, Plastik und Konsum und das große Spektrum Energie. Diese wurden den Teilnehmenden durch das Emshof-Team in einem Mix aus Praxis und Theorie nahegebracht.

Verschiedene Fragestellungen

Es ging darum, verschiedene Fragestellungen zu behandeln: Was ist Klimawandel, und wie klimaschädlich ist Fleisch essen überhaupt? Wie werden Schweine gehalten, und wie viel Platz hat ein Mastschwein? Plastik in unserem Alltag: Was wird wiederverwertet? Woran erkenne ich ein energiesparsames Haushaltsgerät?

All diese Fragen wurden mit kleinen Filmen, Zuordnungen, Gesprächsrunden und vor allem vielen praktischen Einheiten gemeinsam durch den Schulbauernhof Emshof und die Tilbecker bearbeitet, zum Beispiel durch die Herstellung eines vegetarischen Brotaufstriches und ein plastikfreies Shampoo.

Für den Schulbauernhof Emshof war es der erste Durchlauf für eine Fortbildung für Menschen mit Unterstützungsbedarf im Bereich „Bildung nachhaltiger Entwicklung“ (BNE). Bei der Stift Tilbeck GmbH werden die Themen der Nachhaltigkeit und Energieeinsparung ebenfalls an vielen Stellen diskutiert und umgesetzt, dieses betrifft viele Prozesse in der gesamten Einrichtung.

Claus Tenbrinck, Produktionsleiter in den Tilbecker Werkstätten, freut sich über die neuen BNE-Botschafter. „Die Kooperation mit dem Schulbauernhof ist und war sehr erfolgreich für uns. Wir hoffen, dass ein kritischer Umgang mit dem Konsum auch hier Kreise zieht und wir weiterhin gemeinsam an der Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen und in unserem Umfeld arbeiten“, wird er abschließend in der Pressemitteilung zitiert.