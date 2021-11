Das Aktionsfenster „Ein_Blick Telgte“ möchte mit dem Kreativ-Projekt „fashion for future?“ Diskussionen über Umwelt, Nachhaltigkeit und die Schönheit der Natur anregen. In dem aktuell ausgestellten Beitrag von Susanne Fartmann geht es um das Thema „Nachhaltigkeit“. Fartmann erklärt: „Eine Birke ist komplett nutzbar, von der Rinde bis zum Saft. Genauso sollte Mode aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sein, recycelbar, ohne Kunststoffe, Bio und fair.“ Die von ihr gestaltete Schaufensterpuppe trägt regionale Kleidung aus Bio-Baumwolle, ein Kranz aus Birkenzweigen ziert ihren Kopf. Gemalte Birkenstämme sind an der Rückwand des Fensters in der Steinstraße zu sehen, vorn steht ein Korb mit naturbelassenen Herbstblättern und kleinen Ästen. Dort werde Nachhaltigkeit sichtbar.