Nachtschwimmen im Freibad

Aufgrund der guten Wetterprognose für den Start in die kommende Woche und passend zum Ferienende findet am kommenden Montag (8. August) ein Nachtschwimmen im Waldschwimmbad statt. Alle Interessierten haben dann die Möglichkeit, sich bis 23 Uhr in die Fluten des Freibades zu stürzen. Die Schwimmmeister machen darauf aufmerksam, dass sich Jugendliche unter 16 Jahren ab 22 Uhr nur noch in Begleitung eines Erwachsenen im Bad aufhalten dürfen. Ab 19 Uhr gilt übrigens der sogenannte Spätschwimmertarif, das heißt Erwachsene zahlen dann nur drei Euro und Jugendliche 1,50 Euro fürs Nachtschwimmen.