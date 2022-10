Nachwuchs schraubt selbst

Im Rahmen des Krink-Ferienprogramms haben interessierte Kinder ab acht Jahren an 10. Oktober die Gelegenheit, kleinere Reparaturen am Fahrrad erlernen zu können.

Ferienangebot in der Fahrradwerkstatt des Krink

Im Rahmen des Krink-Ferienprogramms haben interessierte Kinder ab acht Jahren die Gelegenheit, kleinere Reparaturen am Fahrrad erlernen zu können.

Der Nachwuchs steht am heutigen Montag in der Fahrradwerkstatt des Krink im Mittelpunkt. Ab 14.30 Uhr haben Kinder ab acht Jahren und Jugendliche unter Anleitung die Chance, an ihren Fahrrädern zu schrauben und von den Ehrenamtlichen zu lernen.

Zuständig für das Ferienangebot des Krink ist Melanie Haberecht. Es steht nur eine begrenzte Zahl an Plätzen zur Verfügung, damit sich die Ehrenamtlichen um jeden Einzelnen besonders gut kümmern können. Eine Anmeldung bei der Organisatorin ist notwendig.

Überprüfen von Licht und Bremse, Kontrolle von Kette und Luftdruck, dazu neue Teile verbauen: Das Arbeitsspektrum ist groß in der Fahrradwerkstatt, die sich in einem Klassenzimmer der ehemaligen Grundschule in Vadrup befindet.

Die Ehrenamtlichen engagieren sich seit Jahren, um vor allem Flüchtlingen einen fahrbaren Untersatz bieten zu können, mit dem sie sich fortbewegen können. Durch den deutlichen Zustrom an Menschen beispielsweise aus der Ukraine ist der Bedarf in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen.

Um den Anfragen nachzukommen zu können, wünschen sich die Verantwortlichen Spenden von guten gebrauchten Fahrrädern für Erwachsene und insbesondere für Kinder und Jugendliche, Anhänger und Fahrradsitze.

„Wir haben im Augenblick nur noch wenige aufpolierte Fahrräder. Daher bitten wir an, die ein gut erhaltenes Fahrrad zu Hause haben, das sie nicht mehr benötigen, dieses nach Möglichkeit in der Fahrradwerkstatt abzuliefern“, sagt Hubert Burlage, der zusammen mit Helmut Kampelmann, Ulli Seidel, Thomas Müller, Albert Harmann (Krink) sowie Arno Zubrägel (Zib) das Team der Fahrradwerkstatt bilden.

Sie sind mittwochs von 15 bis 17 Uhr in der ehemaligen Grundschule in Vadrup vor Ort, um Reparaturen vorzunehmen. Bei Bedarf legen sie auch schon mal eine Zusatzschicht ein. Auch in den Herbstferien ist die Werkstatt geöffnet.