Nachwuchs singt und betet gemeinsam für den Frieden

Junge Sängerinnen und Sänger aus Telgte, Recklinghausen und Nordwalde haben am Samstag gemeinsam in der Propsteikirche St. Clemens gebetet und gesungen. Im Sommer hatten sie gemeinsam am internationalen Pueri Cantores Festival in Florenz teilgenommen.

Was verbindet Jugendliche, die Freude am Singen haben aus Telgte, Recklinghausen und Nordwalde miteinander? Im Sommer waren sie noch auf großer Reise. Gemeinsam nahmen die jugendlichen Sängerinnen und Sänger am internationalen Pueri Cantores Festival in Florenz teil. Dass es auch eine Nummer kleiner geht als auf internationaler Bühne, wo sich 2500 Sängerinnen und Sänger trafen, zeigte vor wenigen Tagen das Friedensgebet in Telgte, wie es in einer Mitteilung heißt.

Eingeladen von der Chorsingschule Telgte trafen sich gut 60 junge Sängerinnen und Sänger in der Telgter Propsteikirche St. Clemens, um gemeinsam für den Frieden zu singen und zu beten. Mit dabei waren diesmal auch die Jüngeren, die im Sommer noch nicht mitfahren konnten. Sie bekamen schon einmal einen kleinen Eindruck von dem, was sie bei den großen Treffen und Festivals der Pueri Cantores erwarten wird.

Die Freude am gemeinsamen Singen war schon in der Probe vor dem Gottesdienst zu spüren, waren doch alle zu Hause gut von ihren Chorleitern Thorsten Schlepphorst, Lucia Müller und Michael Schmitt-Prinz vorbereitet worden. Und so brauchte es nur eine knappe Stunde gemeinsamer Probe für das Friedensgebet. Viele Eltern und Bekannte waren gekommen, um ihre Kinder singen zu hören.

Ringen um Frieden hört niemals auf

Der Präses des Pueri Cantores Verbandes, Clemens Lübbers, leitete das Friedensgebet und sprach die jungen Sängerinnen und Sänger direkt an. Er erzählte von der Gründung der Pueri-Cantores nach dem Zweiten Weltkrieg und allen wurde klar, wie sich die Zeiten doch gleichen, dass das Ringen um den Frieden niemals aufhört.

Nach dem Friedensgebet waren die Chöre aus Recklinghausen und Nordwalde von den Gastgebern ins Pfarrzentrum eingeladen. Dort war ein kleines Büffet für alle vorbereitet. Dazu gab es Bilder und kleine Videos vom sommerlichen Festival zu sehen.