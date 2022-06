Natur mit Kinderaugen gesehen

Ein durchweg positives Fazit ziehen nun die Organisatoren: Die Fotoausstellung der Kita Zwergenwiese aus Telgte und dem Kulturforum Ostbevern ging nun im La Folie nach einem Monat Ausstellzeit zu Ende. Viele Kunstinteressierte, Familien und Naturliebhaber schauten vorbei und waren laut einer Pressenotiz beeindruckt, was Kinderaugen in der Natur so alles entdecken können: Kuschelrind, Elefantenbäume, Mossbärchen und viele weitere Fantasietitel wurden bestaunt.

Manche Besucher machten sich am Ende ihres Ausstellungsbesuches auch selber noch einmal auf den Weg durch den angrenzenden Naturraum rund um das La Folie. Bei einer Rallye versuchten sie die Orte zu den Fotos wieder zu finden und die Fragen zu dem jeweiligen Ort zu beantworten. Auch hierbei machte der ein oder andere selber noch eine tolle Entdeckung und staunte genauso – wie die Kinder selber bei ihren Entdeckungen – was die Natur so alles bietet. Faszinierende Momente!

Am Ende wurden die Besucher mit einer kleinen Überraschung in Form von selbst gebastelten Stockmännern und einer Stärkung für das leibliche Wohl bedacht. Auch schon für das kommende Jahr hat das Kitateam mit dem Kulturforum im Rahmen des Projektes „Über die Mauern geschaut!“ eine Idee. Man darf gespannt sein und sich freuen.