Natürliche und künstliche Stoffe verbunden

„Gegensätze verbinden“, ist das Motto der Figurenkrippe, die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereiches St. Benedikt der Arbeitstherapie des Rochus-Hospitals in Zusammenarbeit mit ihren Ergotherapeuten erstellt haben. Das Werk ist in der aktuellen Krippenausstellung im Museum Religio zu sehen.

„Der ursprüngliche Gedanke war es,“ so Ergotherapeutin Christiane Gerkmann, „die Krippe für die Stöberstube und den Weihnachtsmarkt in Serie herzustellen. Das ist auch gelungen. Weil das Werk ein so großes Interesse fand, hatten wir die Idee, uns mit dieser an der Krippenausstellung zu beteiligen.“ Als Materialien für diese Darstellung hatten sich die Krippenschaffenden eine Baumrinde ausgesucht. Zusätzlich wurden Moos und Haselzweige eingesetzt.

Eine große Herausforderung

Die größte Herausforderung stellte sich bei der Anfertigung der Krippenfiguren. Hierbei nahmen die Bewohnerinnen und Bewohnern mit ihren Leiterinnen Laura Flümann, Christiane Gerkmann, Christian Pott und Andrea Stenkamp Kreativbeton und Silikonformen zur Hilfe. Hiermit konnten die Krippenschaffenden in der Arbeitstherapie problemlos unter Anleitung die Figuren selbstständig herstellen. Wie das Ausstellungsmotto „Mittendrin“ in das Kunstwerk integriert wurde, begründen die vier Ergotherapeuten so: „Verbindet man zwei Gegensätze, treffen sie sich in der Mitte. Natürliche und künstliche Baustoffe begegnen sich in unserem Werk und ergeben im Gleichgewicht eine schöne Darstellung.“

Positive Rückmeldungen

Darauf seien alle, die sich daran beteiligt hätten, auch sehr stolz. Besonders freuen sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereiches St. Benedikt über die Wertschätzung, die sie bereits erhielten. Denn es gab bereits aufgrund der Ausstellung im Museum einige Rückmeldungen.