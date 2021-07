Ökologisch orientierte Landwirtschaft und Naturschutz ergänzen sich hervorragend. Das zeigt das Projekt, dass Manfred Fockenbrock gemeinsam mit dem Nabu und der Stadt Telgte in den Emsauen umsetzt. An immer unterschiedlichen Stellen darf der Landwirt Heu machen.

Zufrieden präsentiert Landwirt Manfred Fockenbrock und sein Mitarbeiter Jan Raude das wertvolle Heu, das sie in den vergangenen Wochen in den Emsauen geerntet haben.

Zufrieden präsentieren Landwirt Manfred Fockenbrock und sein Mitarbeiter Jan Raude das wertvolle Heu, das sie in den vergangenen Wochen geerntet haben. Sie bestellen im Emsauenpark einen Teil der städtischen Wiesen. Vor drei Jahren begann der Telgter Milchproduzent mit der Bewirtschaftung dieser Flächen im östlichen Teil des Emsauenparks. Seit Mitte Juni darf der Landwirt diese Flächen unterhalten.

Dabei hält sich Manfred Fockenbrock streng an die Vereinbarungen zum Schutz für Pflanzen und Tiere. Auf der Grünfläche werden keine chemischen Dünger, keine Herbizide und auch keine Pestizide eingesetzt, sondern nur Sonne und Wind. Nach einem abgestuften Konzept wird das Grünland ein- oder auch zweimal jährlich beschnitten. Landwirte werden zur Bewirtschaftung einbezogen. Das Ziel, so Ihno Gerdes, Umwelt- und Naturschutzverantwortlicher der Stadt Telgte, sei es, mit dem regionalen Saatgut die Emsauenlandschaft durch eine ökologisch abgestufte Pflege weiterzuentwickeln. Manfred Fockenbrock kombiniert so – in Zusammenarbeit mit dem NABU und der Stadt Telgte als Eigentümerin – Grünlandwirtschaft, Naturschutz und Heuproduktion.

Parzellenweise schneidet Manfred Fockenbrock die Wiesen. Bei schönem Sommerwetter trocknet das Gras schnell und wird als Heu in Ballen eingefahren. „Das Heu wird durch eine schonende ökologische Bewirtschaftung sowie anschließender Sonnentrocknung zu einem Qualitätsheu mit einen hohen ballaststoffreichen Rohfaseranteil“, erklärt er.

Manfred Fockenbrock bezeichnet diese Heu-Tiernahrung als wertvolles Kräuter-Bio-Heu für seine Milchkühe. Sie seien perfekt gerüstet, diese Pflanzennahrung zu verdauen. Milchkühe sind Wiederkäuer mit vier Mägen und einem etwa 60 Meter langen Darm.

Die andere noch nicht bewirtschaftete Grünfläche wird etwa sechs Wochen später geschnitten. Dann sind die zuvor beschnittenen Abschnitte wieder nachgewachsen. Bunte Blüten, die die Wiesen in den Emsauen gerade in den Sommermonaten überziehen, erfreuen nicht nur Erholungssuchende, sondern hier erhält auch eine artenreiche Insektenwelt ausreichend Nahrung. Einen Teil der Fläche hatte der Nabu bereits vor drei Jahren mit regionalem Saatgut eingesät. Insekten, Vögel und die Tierwelt finden viel Nahrung und vor allem Nährstoffe vor.

Ökologisch orientierte Landwirtschaft und Naturschutz ergänzen sich hier hervorragend. Darauf weist Ihno Gerdes hin: „Mit der Nabustation und den Landwirten haben wir kompetente Partner an unserer Seite. Das Projekt in den Emsauen zeigt, dass sich eine ökologisch ausgerichtete Pflege und Bio-Landwirtschaft ergänzen.“ Weitere städtische Ausgleichsflächen auch in Westbevern folgen dieser Bewirtschaftungsform.