Unter dem Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ fand nun in Ahlen im Jugend-Kulturhaus ein Netzwerktag für die Schulen des Kreises Warendorf statt. Die Sekundarschule an der Marienlinde war mit Denis Krage, Nele Busalki, Maike Kleimann und Hanna Samer (v.l.) vertreten. Der Tag war laut einer Pressemitteilung gefüllt mit vielen Anregungen, Ideen und aktiven Angeboten. So gab es einen Vortrag zur Notwendigkeit von Zivilcourage, in den die Schüler interaktiv einbezogen wurden. Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ stellten Lernende aus unterschiedlichen Schulformen Projekte vor, die sie schon in ihren Schulen umgesetzt hatten. Weiterhin gab es Workshops an verschiedenen Thementischen zu Ideensammlungen, und am Nachmittag schloss sich für die Schülerinnen und Schüler noch eine Kreativphase „Zeichen setzen für Zivilcourage – Die Sprache hinter der Sprache“ an. Hanna, Maike, Nele und Denis nahmen viele Anregungen zum Thema „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ mit in die Schülervertretung der Sekundarschule.