Neue Anlaufstelle des Jobcenters

„Wir wollten in jeder Gemeinde des Kreises einen Anlaufpunkt“, sagt Landrat Dr. Olaf Gericke, als er mit Vertretern seiner Behörde am Freitagmorgen in Telgte zu Gast ist. Der Grund? Bereits im Dezember ist das Jobcenter vom Rathaus in die neuen Räumlichkeiten im Gebäude der Sparkasse am Baßfeld gezogen.

Eigentlich habe man in den Kommunen einen Platz im Rathaus haben wollen. „Aber auch in den Rathäusern ist der Platz begrenzt“, so Gericke weiter, weswegen man nun glücklich sei, die neuen Räume in unmittelbarer Nachbarschaft gefunden zu haben.

Auf insgesamt 320 Quadratmetern sind in der ersten Etage der ehemaligen Sparkassenräume sieben Büros sowie Sozial- und Besprechungsräume untergebracht. Zur Zeit arbeiten sieben Mitarbeiter dort. Zusätzlich gebe es Platz für einen Auszubildenden, sagt Dr. Ansgar Seidel, Leiter des Jobcenters. Auch weitere Plätze ließen sich flexibel je nach Bedarf schaffen.