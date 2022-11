Neue Beleuchtung für Kraftfahrerkapelle

Die Deckenbeleuchtung in der Kraftfahrerkapelle St. Christophorus in Raestrup soll erneuert werden. Auch eine behindertengerechte Toilette soll kommen.

In der Kraftfahrerkapelle St. Christophorus in Raestrup soll es eine neue Beleuchtung geben. Die Deckenbeleuchtung bedarf dringend einer Erneuerung, auch weil es für die Vorschaltgeräte keine Ersatzteile mehr gebe, hieß es dazu in der jüngsten Sitzung des Gemeindegremiums.

Bei der Versammlung wurden drei Varianten für ein neues Beleuchtungskonzept vorgestellt. Zwar konnte derzeit noch keine Entscheidung getroffen werden, denn zunächst gilt es auch, die Finanzierung des Projektes abzusichern. Von drei vorgestellten Varianten erfuhr die Version mit einer reduzierten Anzahl von dezenten Hängeleuchten und Up-Lights sowie Deckenstrahlern den höchsten Aufmerksamkeitswert. Es sollen voraussichtlich noch Muster der Lampen aufgehängt werden.

Die Vorplanungen für den Umbau der WC-Anlage zu einer behindertengerechten Toilette gehen im Gleichschritt mit der Beleuchtungsplanung weiter. Einen Zeitplan für die Umsetzung des Projektes der katholischen Kirchengemeinde St. Marien gibt es aber noch nicht.