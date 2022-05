Neue Bürgermeisterin in der Partnerstadt

Tomball in Texas

Lori Klein Quinn ist neue Bürgermeisterin in Telgtes texanischer Partnerstadt Tomball. Die bisherige Amtsinhaberin Gretchen Fagan, seit 2007 an der Spitze der Kleinstadt, verlor.

Einen Wechsel an der Spitze von Telgtes texanischer Partnerstadt Tomball hat es gegeben: Bei der Bürgermeisterwahl setzte sich Lori Klein Quinn, bislang Mitglied des Stadtrates in Tomball, gegen die bisherige Amtsinhaberin Gretchen Fagan durch. Fagan war seit 2007 Bürgermeisterin der Kleinstadt im Großraum Houston und bereits mehrfach in Telgte zu Gast.

Doch auch Lori Klein Quinn kennt Telgte. Mit ihrem Mann David war sie 2019 einige Tage rund um den Mariä-Geburts-Markt in der Emsstadt.

Herausforderin Lori Klein Quinn konnte rund 60 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Der Stadtrat in Telgtes texanischer Partnerstadt besteht aus lediglich fünf Mitgliedern zuzüglich Bürgermeisterin. Den Gremiensitz von Klein Quinn konnte der frühere Feuerwehrchef Randy Parr gewinnen. Ein Posten ist wegen Stimmengleichheit noch offen. Dafür wird es eine Stichwahl geben.

Bürgermeister Wolfgang Pieper und Stefan Bruns, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins auf deutscher Seite, gratulierten der neuen Bürgermeisterin per Mail. „Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit“, schreiben sie etwa.