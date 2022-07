Neue Ernte ab sofort erhältlich

Imker Robert Esser ist nach Angaben der Stadtverwaltung zufrieden. Seine vier Bienenvölker auf dem Rathausdach waren wieder fleißig. Die erste Ernte – die sogenannte Frühtracht – konnte er jetzt in Gläser abfüllen. Sie sind ab sofort bei Tourismus + Kultur im Treffpunkt Telgte an der Kapellenstraße 2 erhältlich. Ein Glas kostet nach Angaben der Stadt fünf Euro. „Es war eine gute Ernte, weil die Monate April und Mai, anders als im vergangenen Jahr, warm waren“, sagt Bienenprofi Esser. Der Honig stamme vor allem von Obstbaum- und Löwenzahnblüten, betont er in diesem Zusammenhang.