Neue Fremdsprachenkurse bei der VHS

Sprachinteressierte Bürger haben bei der VHS die Möglichkeit, neue Fremdsprachen zu erlernen. Am Montag (30. August) beginnt im Erweiterungsbau des Schulzentrums ein Englischgrundkurs, in dem die Teilnehmer von Anfang an in entspannter, humorvoller Atmosphäre die neue Sprache erlernen können. Das Angebot umfasst elf Termine, immer montags von 18.15 bis 19.45 Uhr. Weiterhin wird im Schulzentrum ab Donnerstag (23. September) immer von 20 bis 21.30 Uhr ein „Italienisch A1 Grundkurs“ angeboten. Im VHS-Haus starten am 2. September zwei Auffrischungskurse „Englisch für Aufgeweckte“ und „Englisch für Ausgeschlafene“. Beide Angebote bieten die Gelegenheit, die lange zurückliegenden Englischkenntnisse in entspannter Atmosphäre wieder „aufleben“ zu lassen. Anhand kurzer Texte und praktischer Übungen verfestigen, vertiefen und erweitern die Teilnehmer ihr Wissen und verbessern die Fertigkeit im freien Sprechen sowie im verstehenden Hören. Die Auffrischungskurse für Teilnehmende mit Vorkenntnissen starten um 9 und 10.45 Uhr. Sie umfassen jeweils zehn Termine. Weiterhin ergänzt im September ein Spanisch Grundkurs im Abendbereich das Sprachangebot. Hier können Interessierte ab Montag (6. September) über zwölf Termine die spanische Sprache erlernen. Die Treffen finden immer montags von 19.30 bis 21 Uhr im VHS-Haus statt. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der VHS im Treffpunkt Telgte,

21 53 oder unter www.vhs-warendorf.de.