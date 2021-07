Neue Geländer stehen bereits

Die Sanierungsarbeiten an der Bahnbrücke Voßhaar in Vadrup haben begonnen. Teile des neuen Geländers sind bereits installiert. Während der ersten Sperrpause für den Zugverkehr am kommenden Wochenende soll genau vermessen werden, wie groß die neu einzusetzende Kappe sein muss.

An den beiden Außenseiten sind bereits neue Geländer installiert worden. Die provisorische Sperrwand bleibt aber noch stehen, weil der Mittelbereich nicht gesichert ist.

Links und rechts der abgebrochenen Brückenkappe sind bereits neue Geländer montiert worden. Zusätzlich wurden die nicht abgestürzten Teile der Kappe zusätzlich verankert, um ein weiteres Unglück zu vermeiden.

Zu Beginn dieser Woche haben die rund 210 000 Euro kostenden Sanierungsarbeiten an der Bahnbrücke Voßhaar in Vadrup begonnen. Die Stadt Telgte hat mit der Durchführung dieser Maßnahme die Firma Hormigon aus Ennigerloh-Ostenfelde beauftragt, die auf den Schutz und die Instandsetzung von Betonbauwerken spezialisiert ist.

Bis zum Wochenende soll der mittlere, südliche Teile der Brücke, von dem die tonnenschwere Kappe im Juni 2020 auf die Gleise gestürzt war und es leicht hätte zu einer Katastrophe kommen können, wenn ein Zug in die Betonteile gerast wäre, soweit vorbereitet werden, dass für die neu zu erstellende Kappe Maß genommen werden kann. Dies soll am kommenden Wochenende in einer ersten Sperrpause passieren. Dann werden beide Gleise von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag jeweils von 22.30 bis 7 Uhr für den Zugverkehr voll gesperrt.

In einer zweiten Sperrpause soll die Spezialanfertigung dann zwischen dem 19. und dem 22. November mit einem Mobilkran an seinem Bestimmungsort platziert und verankert werden.

In Sperrpause Nummer drei Ende November wird der Berührungsschutz als Abstandshalter zur Oberleitung eingebaut. Gleichzeitig wird das im Mittelbereich fehlende Geländerstück installiert und mit den seitlichen Teilen verbunden.

„Im Anschluss muss noch die Straße saniert werden“, erklärt Daniel Schräer, Bauleiter der Firma Hormigon. „Ob das aber direkt klappt, hängt von der Witterung ab.“ Mehrere Tage lang müssten für die Asphaltarbeiten die Temperaturen über zehn Grad liegen. Wenn die Voraussetzungen stimmen werden für diese abschließenden Maßnahmen etwa 14 Tage veranschlagt. Wenn das Wetter allerdings nicht mitspielt, kann sich die Fertigstellung der Brücke und damit auch die Freigabe für den Autoverkehr durchaus aber auch bis ins Jahr 2022 ziehen. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt die Brücke in den kommenden Wochen in Regel passierbar. Nur in den Sperrpausen und bei den abschließenden Asphaltierungsarbeiten kann es zu Sperrungen kommen.